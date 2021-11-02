الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5116 مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة ؛لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 5116 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1980 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و110 مخالفات السير بدون تراخيص، و13 مخالفة عن الدراجات النارية، و15 مخالفة موقف عشوائي، و41 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

في يوم الطرق السريعة مخالفة مرورية متنوعة رصد الإدارة العامة للمرور مستوى الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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