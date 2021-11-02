الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء فتح جهاز التابلت وخروجه من المنظومة لطلاب الثانوية العامة 2021

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أعلنت المدارس الثانوية لطلبة الصف الثالث الثانوي للعام السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠، فتح جهاز التابلت وخروجه خارج المنظومة، مع اتباع عدد من الخطوات نظرا لعدم إتاحة إمكانيه توصيله بالواي فاي، تتضمن:

1- شراء شريحة شبكة هاتف محمول لكونها تعمل تلقائيا بمجرد وضعها في الجهاز.

2- ترك الجهاز على الإنترنت سيبدأ الجهاز في الخروج من المنظومة في مدة أقصاها 10 أيام من بدء توصيله بالإنترنت.

3- يمكن تنزيل جميع التطبيقات والبرامج بدون أي قيود.

وشددت المدارس، أنه يجب أن يكون الطالب ليس عليه أي التزامات مالية للوزارة مثل المصروفات الدراسية ودفع تأمين التابلت على مدار الثلاث سنوات، وإلا فلن يتم فتح التابليت أو خروجه خارج المنظومة.

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، توزيع أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظتي القليوبية وقنا.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن أن الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوى العام2022 تتضمن.

- سداد مبلغ 100 جنيه بوليصة تأمين علي التابلت في أقرب مكتب بريد مميكن.

- رسوم 5 جنيهات.

- إيصال المصروفات الدراسية 

- شهادة ميلاد الطالب.

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها.

- توقيع ولي الأمر على إقرار استلام التابلت المدرسي لدى إدارة المدرسة

كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء توزيع أجهزة التابلت الدراسي على طلاب الصف الأول الثانوي، بداية من يوم الخميس الماضي، كما أعلن الوزير أن التوزيع سيستمر تباعا وفقا حول الجمهورية.

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