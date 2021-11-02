النظام الغذائي للحمل.. ما هي الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها؟

الأمومة هي بلا شك واحدة من أعز المناسبات في حياة المرأة ربما تكون هذه هي نقطة التحول الوحيدة التي تتوق إليها كل امرأة وترغب فيها، ومن الضروري للأم أن تأكل بشكل صحيح للحفاظ على صحتها وصحة الطفل في أفضل حالة.

ووفقًا لموقع “very well family” نرصد النظام الغذائي للحمل في الشهر الخامس وما هي الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها؟

النظام الغذائي في الشهر الخامس من الحمل: ماذا تأكلين؟

تناول كميات سوائل كبيرة

ابق رطبًا في جميع الأوقات، اشرب الكثير من الماء لتجنب الإمساك بالإضافة إلي تناول كوبين على الأقل من الحليب يوميًا سيوفر لك الكالسيوم والمغذيات الدقيقة الضرورية لنمو عظام طفلك بشكل صحي.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين

البروتينات هي اللبنات الأساسية لأجسامنا، وتعتبر أفضل غذاء للحمل في الشهر الخامس، ويعد النظام الغذائي الغني بالبروتينات أمرًا ضروريًا لضمان النمو البدني للطفل في المسار الصحيح.

الاعتماد على سلطة السلطة

تعد السلطات المصنوعة من الخضار النيئة مثل الملفوف والجزر والطماطم الطازجة وأوراق الجرجير وجذر البنجر طريقة رائعة لإدراج المعادن والألياف في نظامك الغذائي، وتجنب استخدام مرق السلطة والخضار المخلل مثل الزيتون، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

تناولي بعض الفواكه

الفواكه مليئة بالفيتامينات والمعادن وطعمها لذيذ أيضًا، ولا يمكنك أبدًا أن تشعر بالملل من الفاكهة ولن تنفد الخيارات أبدًا، ويمكنك الاختيار من بين التفاح والكمثرى والموز والكيوي والبرتقال والتوت .

تناول الخضر

قد يصبح تناول الكثير من الخضار الخضراء مملًا لكن افعل ذلك من أجل طفلك الصغير قم بتضمين السبانخ والحلبة والبروكلي في نظامك الغذائي لتلبية احتياجات الجسم من الحديد يمكنك خبز أو شواء الخضار لإضافة بعض الزنج إليها.

الخير النافع

قم بتضمين الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي على شكل خبز مسطح الحبوب الكاملة مثل القمح والأرز والذرة والشوفان غنية بفيتامين هـ ومركب فيتامين ب والحديد والمغنيسيوم وتلبي حاجة الطفل المتزايدة للطاقة والتغذية بشكل جيد للغاية.