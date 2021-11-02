إجباريا.. تفاصيل تدريس «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» للرابع الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام الدراسي 2021- 2022 كمادة اجبارية اساسية لجميع الطلاب.

وعممت الوزارة مستندا رسميا على المديريات التعليمية، تضمن ضوابط احتساب درجات مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام الدراسي 2021- 2022 طبقا للقرارات الوزارية للمرحلة الابتدائية كالتالي:

-طبقا للقرار الوزاري رقم 194 لسنة 2020 لا تدرس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي.

-للصف الرابع الابتدائي، تدرس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كمادة أساسية إجبارية لجميع الطلاب ضمن منظومة التعليم الجديد، يتم تدريسها فترة أسبوعيًا بواقع حصتان بما يعادل 90 دقيقة وتقسم إلى ثلاث اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، ويختار المعلم من الاختبارات المعدة مسبقًا من المنصة.

وشدد المستند على أن يعقد الاختبار الأول بعد انتهاء شهر من الدراسة، أما الثاني فيستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، بينما الاختبار الأخير في نهاية الفصل الدراسي الأول، ويتم جمع الاختبارات في نهاية العام الدراسي 100 الترم الأول و100 الفصل الدراسي الثاني ، مع العلم أن الفصل الدراسي الأول ليس له نتيجة تعلن ويتم إعلانها في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وكشف المستند أنه يتم تحويل الدرجات لأربع ألوان كالتالي:

اللون الأزرق: من 85 لـ100 ويعني أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المهارات والمعارف

اللون الأخضر من 65 لـ85 يعني أن المتعلم قد امتلك المهارات والمعارف

اللون الأصفر من 50 لـ65 ويعني أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم

اللون الأحمر من 1 لأقل من 50 ويعني أن المتعلم لم يتقن هذه المهارات والمعارف ويحتاج إلى الكثير من الدعم.

وأضافت أنه ينقل الطالب للصف الدراسي الثاني في حالة اجتيازه من اللون الأصفر إلى الأزرق، وإذا حصل على اللون الأحمر بعد اختبارات الدور الثاني يعيد السنة الدراسية مرة آخري.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، طريقة توزيع الدرجات لكل فصل دراسي والتي جاءت كالآتي:

الشهر الأول 15، والثاني 15، الفصل الدراسي الأول 30 ليكون المجموع الكلي 60، تضاف إليهم المهام الأدائية 35، والحضور 5 ليكون المجموع الكلي 100.

أما فيما يخص توزيع الدرجة المخصصة للمهام الأدائية 35 درجة فيكون كالتالي:

-التخطيط الجيد 5 درجات، جدية العمل 5 درجات، المنتج النهائي 25 درجة، الدرجة النهائية 35.