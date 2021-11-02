جونسون ومودي يشاركان في ندوة حول «الجزر الصغرى» على هامش قمة المناخ

شارك كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونظيره الهندي ناريندا مودي، اليوم الثلاثاء، في ندوة حول الجزر الصغرى على هامش قمة المناخ في جلاسكو.

فيما أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، أن رئيسا الوزراء البريطاني والهندي يبحثان إنشاء تحالف لدعم البنية التحتية المقاومة للكوارث في الجزر الصغيرة النامية.

والتقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ونظيره البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2021 (كوب 26) في جلاسكو؛ لمناقشة مواضيع مختلفة، بما في ذلك التحديات العالمية.

وأوضح بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية، نشر على موقعها الإلكتروني، أن "رئيس الوزراء ناريندرا مودي التقي برئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون على هامش قمة قادة العالم كوب 26 في جلاسكو".

وأوضح البيان أن "مودي أشاد بجهود جونسون الناجحة لتنظيم القمة، وكذلك التزامه وقيادته الشخصية في التعامل مع تغير المناخ"، لافتًا إلى أن "الهند مستعدة للتعاون مع المملكة المتحدة في المجالات المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا وانتقال الطاقة في أشكال مختلفة، والتحالف من أجل البنية التحتية المقاومة للكوارث - مجموعة من الدول ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات والبنوك وأعضاء"، مضيفًا أن القطاع الخاص يسعى إلى إنشاء بنية تحتية مقاومة للكوارث.

كما ناقش رؤساء الوزراء ما يسمى بخريطة الطريق 2030، وهي خطة للتعاون الثنائي في مجموعة من المجالات حتى نهاية العقد، تم تبنيها في مايو من هذا العام.

وقالت الوزارة إن المسؤولين أولوا اهتمامًا خاصًا بالتجارة والاقتصاد والصحة والدفاع والأمن.

وتطرق مودي وجونسون إلى القضايا الإقليمية والدولية الحالية، بما في ذلك الوضع في أفغانستان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، فضلاً عن مكافحة الإرهاب والإنعاش الاقتصادي بعد الوباء.

ولفت البيان إلى أن مودي وجه دعوة لجونسون لإجراء زيارة مرة أخرى للهند، ومن المقرر أن تستمر فعاليات "كوب 26" حتى 12 نوفمبر الحالي.