الصورة الأولى لنوال الزغبي مع نجلها: «أول مرة جورجي بيقبل يتصوّر»

نشرت الفنانة نوال الزغبي الصورة الأولى لها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مع نجلها جورجي وعلقت عليها وكيف أصبح شابًا وسط إعجاب وتفاعل كبير من المحبين لها.

ونشرت نوال الصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليها، “‏صار شاب.. الله يحمي كل أولاد العالم.. أوّل مرة جورجي بيقبل يتصوّر”.

نوال الزغبي

وأحيت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، بدالة الأسبوع حفلًا كبيرًا في مهرجان بابل الدولي بالعراق، حيث افتتحت حفلها بأغنية "عقلي وقف"، كما قدمت باقة متنوعة من أغانيها الشهيرة ومن بينها؛ "ارقص"، "عكس الطبيعة"، "عليه ابتسامة"، و"جنة جنة".

واستعادت "الزغبي"، مع جمهورها مجموعة من أغنيات التسعينات، حيث غنَّت؛ "نص القلب"، "الليالي"، "بيلبقلك"، "على دلعونا"، و"طول عمري" وغيرهم، وذلك بعد أن انطلقت مؤخرًا، فعاليات مهرجان بابل الدولي في دورته الـ 15 على مدرجات مدينة بابل الأثرية بالعراق، ويستمر لمدة 5 أيام، حيث تتضمّن فعاليات المهرجان مشاركة نخبة من المطربين العرب والعراقيين، بالإضافة إلى فرق شعبية عربية وأجنبية.