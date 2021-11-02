الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غادة والي تبحث تطوير الشراكة مع الإمارات لمواجهة الجريمة المنظمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قامت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة، بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، التقت خلالها عدد من الوزراء والمسؤولين الإماراتيين بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات.

WhatsApp Image 2021-11-02 at 10.41.44 AM

والتقت “والي” في مستهل زيارتها بالفريق الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث ناقشا كيفية تعزيز الشراكة القائمة وترسيخ البرامج المشتركة في مجال التصدي لتهديدات المخدرات والجريمة المنظمة، مثل مبادرة قمة "أقدر" التي يرعاها سمو وزير الداخلية لدعم وتنمية المجتمعات، وخاصة الشباب، في مواجهة الجريمة، كما تضمن اللقاء تبادل الرؤى حول وسائل الرقابة على المخدرات، لاسيما في ضوء استراتيجية المكتب لمواجهة المخدرات التخليقية وما تستدعيه من ضرورة تضافر الجهود العالمية، كما تناولا أهمية استمرار المنظمة الأممية في تقديم الدعم الفني للخبراء الإماراتيين في المجالات ذات الصلة بإنفاذ القانون والعدالة الجنائية. 

WhatsApp Image 2021-11-02 at 10.41.45 AM

كما تضمنت الزيارة أيضاً لقاءً مع وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد بن علي الصايغ، حيث ناقشا كيفية الاستفادة من الشراكة وعلاقة التعاون الوطيدة في دعم مبادرات المكتب العالمية، وخاصة في قارتي أفريقيا وآسيا، لاسيما في مجالات التحديات والهموم المشتركة للجريمة المنظمة والإرهاب وما يرتبط بهما من جرائم ذو خطورة متنامية وآثار هادمة على شعوب العالم واقتصاداتها مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانية. 

WhatsApp Image 2021-11-02 at 10.41.43 AM (1)

والتقت “والي” أيضاً بالدكتور حمد الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل، حيث تناولا سبل تطوير التعاون بين المنظمة الأممية ودولة الإمارات في مجال العلاج وإعادة التأهيل والوقاية من الإدمان وذلك عبر الشراكة القائمة مع المركز الوطني للتأهيل، الذي تحول عبر سنوات العمل المشترك إلى أحد مراكز الأمم المتحدة النموذجية في مجال برامج العلاج وإعادة التأهيل. 

WhatsApp Image 2021-11-02 at 10.41.42 AM (2)

كما قامت “والي” على هامش الزيارة بتفقد معرض "إكسبو 2020" في دبي، حيث زارت جناح الأمم المتحدة والتقت بالمنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالدولة وتفقدت جناح وزارة الداخلية بدولة الإمارات "فزعة"، كما زارت والي جناح مصر في المعرض وأشادت بروعة تصميمه.

WhatsApp Image 2021-11-02 at 10.41.42 AM (1)

كذلك استعرضت خلال الزيارة فعاليات قمة أقدر التي تتبناها وزارة الداخلية الإماراتية كمنصة لتمكين المجتمعات وخاصة الشباب والمرأة، حيث ناقشت مع المنسق العام للقمة وفريق عمله سبل الاستعانة بمخرجات قمة أقدر وأدواتها التنموية في دعم شعوب أفريقيا.

WhatsApp Image 2021-11-02 at 10.41.42 AM

وجدير بالذكر أن غادة والي قامت خلال زيارتها أيضاً بإلقاء الكلمة الافتتاحية لاجتماع حول مكافحة الإتجار بالأشخاص عبر المطارات، والذي تستضيفه وزارة الداخلية بدولة الإمارات، وذلك لمناقشة التعاون في التصدي للإتجار بالأشخاص، وسبل حماية ومساعدة الضحايا.

WhatsApp Image 2021-11-02 at 10.41.41 AM (3)

وأعربت والي أثناء الزيارة في لقاءاتها مع المسئولين الإماراتيين عن خالص شكرها وتقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها لعمل المنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة، وخاصة من خلال استضافتها للمكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي والذي مكّن المنظمة من تطوير إطار استراتيجي خاص عمق أواصر الشراكة والتعاون ورسخ البرامج المنهجية المتخصصة مع باقي دول إقليم الخليج وعبرها إلى أقاليم العالم المختلفة.

WhatsApp Image 2021-11-02 at 10.41.41 AM (2)
WhatsApp Image 2021-11-02 at 10.41.41 AM (1)
WhatsApp Image 2021-11-02 at 10.41.40 AM (1)
WhatsApp Image 2021-11-02 at 10.41.40 AM

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيان حالة

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

رأي الطب النفسي في «جريمة الإسماعيلية».. لم كل هذه الوحشية؟

موسيمانى يرفض إذاعة مباراة الأهلى القادمة

التحرّش بالرجال.. أسرار جريمة «مسكوت عنها» خوفاً من نظرة المجتمع

أمن كفر الشيخ يكشف تفاصيل ذبح طالب ثانوي على يد 3 من زملائه

القصة الكاملة لذبح مواطن وفصل رأسه عن جسده وسط الطريق بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

كلٌ يذهب إلى معشوقه

حسام علوان

إعادة قراءة لجرائد قديمة

منى رجب

فصول مصر

أحمد سعد زايد

هل الإسلام السياسى مؤامرة؟

ماجد حبته

قمة إنقاذ الكوكب

لواء. محسن الفحام

الأمن القومى وإلغاء قانون الطوارئ

بسنت حسن

ينتهى الغلاء عندما تتحجب النساء

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"بينيت" فى جلاسكو : التاريخ سيحكم على أفعالنا تجاه تهديدات المناخ

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا