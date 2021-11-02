توطين أهداف التنمية المستدامة.. توصيات مؤتمر المدن العالمي بالأقصر

طالبت الوفود العربية، والدولية المشاركة في مؤتمر المدن العالمي بالأقصر، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعطاء الأولوية للاستثمار في مشروعات مواجهة التغيرات المناخية، ودعم صمود النظم الصحية في مختلف البلدان، والتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما أوصى المشاركون بدعم الاستدامة في تصميم وتطوير وتنفيذ المدن الحضرية ونظم النقل والبنية التحتية، مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وجعل مؤتمر الأطراف 26 "مؤتمر الأطراف الصحي"، مع وضع الصحة والعدالة الاجتماعية فى قلب المناقشات.

كما أوصت الاحتفالية بأهمية إعطاء الأولوية للتدخلات المناخية ذات المكاسب الصحية والاجتماعية والاقتصادية الأكبر ، وبناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع المناخ، ودعم التكيف الصحى عبر القطاعات.

كما تم الإشارة إلى ضرورة الانتقال إلى الطاقة الجديدة والمتجددة والتي أصبحت أمر لا بد منه خاصة في مشروعات تصميم البنية التحتية ، مع أهمية تعزيز التصميم الحضرى المستدام والصحى وأنظمة النقل وإشراك القطاع الخاص ، والاستثمار فى الحلول القائمة على الطبيعة ونماذج الأعمال المبتكرة والتمويل الأخضر باعتباره مفتاح مهم .

كما أكدت الاحتفالية أن تاريخ مدينة الأقصر يعكس الابتكار والإبداع للحلول الحضرية ، كما شددوا على ضرورة وجود تقنيات جديدة أكثر فعالية واستجابة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساعدة فى الاستجابة للتحديات المناخية .

وطالبت احتفالية يوم المدن العالمى بإدراج الاعتبارات المناخية فى عملية التخطيط الحضرى، التى تشجع الشراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، وتعزز المعرفة والبحوث المحلية وتستفيد منها، لتصميم وبناء مدن أكثر إبداعًا ومرونة.

وأكد المشاركون على ضرورة قيام المجتمع الدولى بالتعالم مع تغير المناخ بنفس درجة الإلحاح والتركيز كما تم القيام به مع فيروس كورونا لتحقيق نتائج سريعة.

كما شددت الاحتفالية على أهمية المؤتمرات والمنتديات الدولية في تبادل الأفكار وتعزيز التعاون الدولي بين الدول والتعرف علي أفضل الممارسات فيما يتعلق بتخفيف آثار تغير المناخ علي حياة الناس الأكثر تعرضاً للخطر مثل المزارعين والصيادين والسيدات ، مع ضرورة تعامل المجتمع الدولى مع موضوع التكيف الحضري مع المناخ بنفس الصورة التي تعامل بها مع جائحة كورونا لتحقيق نتائج سريعة لان عواقب الإهمال في التعامل العاجل ستكون لها آثار كارثية على جميع دول العالم .

وأشار المشاركون إلى إن التكيف مع التغيرات المناخية يبدأ من عملية التخطيط ثم تصميم المباني بصورة صديقة للبيئة من حيث احتياجات الطاقة النظيفة والمياه والصرف الصحي ، بالإضافة إلى بناء القدرات والسعي نحو تعزيز الشراكات المحلية/ الإقليمية/ الدولية وترشيد الموارد ووضع حلول ابتكارية لتعزيز الاقتصاد الأخضر والمستدام .

كما أكد المشاركون على أهمية المضي قدماً نحو توطين أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى مدن خضراء من خلال إقامة المشروعات ذات التأثيرات الإيجابية على البيئة والمناخ ، مع ضرورة إشراك كافة الأطراف وأصحاب المصلحة عند وضع خطط تعزيز مرونة المدن في مواجهة التغيرات المناخية.

وفى السياق ذاته قدم وزير التنمية المحلية ، الشكر لجميع الوزارات والجهات المعنية بالحكومة والشركاء الدوليين علي رأسهم منظمات الأمم المتحدة بمصر والاتحاد الأوروبي وبنك الإسكان والتعمير وشركة " تطوير " و" اي فاينناس " و" مواصلات مصر" ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على التعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لخروج الاحتفالية بصورة جيدة للغاية .

كما أشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التي قام بها محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة للخروج بهذه الاحتفالية بصورة تليق بالدولة المصرية ومدينة الأقصر في ظل الاستعدادات الجارية للاحتفالية الكبرى لاحياء " طريق الكباش " لتقام على نفس نهج الفعاليات العالمية التي نظمتها مصر خلال الفترة الماضية للترويج لقوة مصر الناعمة والتي كان آخرها موكب المومياوات الملكية .