الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان يشعل موسم الرياض بحضور 25 ألف في حفله الأخير

حفل محمد رمضان
حفل محمد رمضان

أشعل الفنان محمد رمضان مساء أمس حفله الغنائي الأخير على مسرح محمد عبده أرينا بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض الترفيهي الذي يتواجد فيه عشرات النجوم من الوطن العربي ليقدموا حفلات وعروض مسرحية وترفيهية.

وتواجد في حفل محمد رمضان عدد كبير من جمهور المملكة والجمهور العربي الذين حرصوا على التواجد حيث حضر الحفل 25 ألف متابع لمحمد رمضان وتفاعلوا مع أغنياته وعروضه الاستعراضية طوال الحفل.

موعد حفل محمد رمضان في موسم الرياض 

وأحيا الفنان محمد رمضان الحفل أمس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت المملكة، وقدم مجموعة من أهم أغانيه خلال الفترة الأخيرة منها “جو البنات” التي قدمها في افتتاح مهرجان الجونة كما تم تصميم مجموعة من العروض الاستعراضية.

وحددت الجهة المنظمة للحفل سعرًا موحدًا للحفل اليوم وهي تذكرة بقيمة 58 ريالًا سعوديًا وحددت الإدارة مجموعة اشتراطات للحفل.

  • حددت الجهة المنظمة للحفل عدة اشتراطات لحضور حفل محمد رمضان وأولها أن التذاكر غير قابلة للإلغاء، الاسترجاع أو التبديل.
  • بشراء هذه التذكرة، توافق على الامتثال لكافة الأحكام والشروط والامتثال لأحكام وشروط أُخرى وقيود الجهة المنظمة قبل الفعالية أو خلالها.
     
  • في حالة تم إلغاء ، تأجيل، أو تغيير موعد الفعالية من قِبل الجهة المنظمة.
     
  • يتم إعادة قيمة التذكرة كرصيد بالمحفظة الإلكترونية للعميل لدى مزود الخدمة.
     
  • يحق للعميل استخدام الرصيد لشراء تذكرة جديدة لنفس الفعالية أو أي فعالية أخرى مقدمة من مزود الخدمة.
     
  • يجب الاستفادة من الرصيد خلال فترة الموسم فقط.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي أشعل فيه النجم محمد هنيدي العرض الأول لمسرحيته “سلام مربع” بموسم الرياض بحضور جماهيري كامل كما قررت الإدارة تمديد العروض ليوم آخر بعد النجاح الكبير ويشارك فيها آيتن عامر ومحمد ثروت ومحمد محمود.

 

محمد رمضان الفنان محمد رمضان مسرح المملكة العربية السعودية موسم الرياض موسم الرياض الترفيهي الوطن العربى

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وائل لطفي

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