الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

الطقس
الطقس

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء، حتى نهاية الأسبوع. 
وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه منغير المتوقع سقوط أمطار حتى الجمعة المقبلة، لكن سيكون هناك  برودة في الطقس ليلًا. 
وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد تقلبات جوية شديدة، على أن تنخفض درجات الحرارة يوم الخميس على كافة أنحاء مصر بقدر طفيف ماعد جنوب سيناء تكون ثابتة مثل طقس الأربعاء، وتعود للارتفاع يوم الجمعة. 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
وتكون درجات الحرارة حتى يوم الجمعة: القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 33 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

 

ارصاد درجات الحرارة الوجه البحري جنوب سيناء سقوط أمطار هيئة الارصاد السواحل الشمالية

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«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

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