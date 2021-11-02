الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 5 مليارات دولار إضافية لمكافحة التغير المناخي

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن يقدم الاتحاد الأوروبي 5 مليارات دولار إضافية حتى عام 2027، لمواجهة تداعيات التغير المناخي، مشددة على ضرورة تخصيص تمويلات أكبر لمساعدة الدول الأكثر هشاشة للتكيف على متطلبات مكافحة التغير المناخي.

وقالت فون دير لاين -في كلمتها بأعمال الدورة الـ 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ في جلاسكو، والتي نشرتها المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي صباح اليوم الثلاثاء: إن “أوروبا لن تدخر أي جهد لتصبح أول قارة محايدة مناخيًا، ولكن في مؤتمر الأطراف هذا، يجب علينا جميعًا تسريع سباقنا نحو الوصول إلى هدف صافي انبعاثات كربون صفرية، وعلينا أيضا أن نقدم التزامات قوية لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030”.

وتابعت:"نحن بحاجة إلى عمل حقيقي خلال هذا العقد، حيث نحتاج إلى الاتفاق على إطار عمل قوي من القواعد، على سبيل المثال لجعل أسواق الكربون العالمية حقيقة واقعة، كذلك، علينا تعبئة التمويل المناخي المطلوب لدعم البلدان الضعيفة للتكيف على تداعيات تغير المناخ، وسوف يُسهم الاتحاد الأوروبي في ذلك بشكل كامل".

وأشارت إلى أن برنامج "فريق أوروبا" التابع للمفوضية أنفق في عام 2020 ما يقرب من 27 مليار دولار لتمويل قضايا المناخ، حتى أصبح بمثابة أكبر مزود لتمويل قضايا المناخ في العالم.