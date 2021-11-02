إحباط محاولة «إيطالية» تهريب 32 ألف يورو بمطار برج العرب

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول محاولة راكبة إيطالية تهريب مبلغ 32 ألف يورو مخبأة داخل أغلفة عبوات الشيكولاتة، والتحفظ علي المضبوطات وسؤال صاحبتهم عن الواقعة.

تلقى مدير أمن مطار برج العرب، إخطارا من ضباط المباحث، يفيد بورود بلاغ أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة خطوط طيران العربية القادمة من برجامو تم ضبط الراكبة و.ع.ي، إيطالية، من أصل مصري أثناء محاولتها الخروج من البوابة الجمركية، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها نقود أو أشياء تستحق الإفصاح عنها أوسداد رسوم جمركية أجابت بالنفي.

تم تمرير اأمتعتها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY وتبين وجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة، بالعرض تبين وجود مبلغ 32 ألف يورو مخبأة داخل أغلفة عبوات الشيكولاتة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكبة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2021.

كان قد تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة مصطفى العربى، مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، عبر مطار برج العرب الدولى.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط طيران فلاي دبى القادمة من الإمارات اشتبه محمد حلمي، رئيس الوردية، فى حقيبه الراكب م.م، حقيبه لوضعة جاكت علي العربه الخاصة بحمل الحقائب.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى، وبتمرير حقائبه والجاكت علي جهاز الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أجسام غريبه وكثافات مختلفة.

وبالعرض على سعد عبادى، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة فتبين وجود كيس بداخل الجاكيت الذى حاول الراكب إخفاؤه علي عربه تحميل الحقائب وبالكبس 28 هاتف محمول ماركه آيفون اشكال وأحجام وسعات مختلفة، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 588 ألف جنيه.

قرر الدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بالإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2021.