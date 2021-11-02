الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة و4433 شاحنة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الهيئة ـ في بيان صادر اليوم - أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 24893 طنا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 6392 طنا، مشيرة إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 101 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات والمانيا وإيطاليا و إنجلترا ونيوزلاندا و فرنسا والهند واليونان وهونج كونج وسلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 416 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 342 حاوية مكافئة.

وذكرت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 113 ألفا و35 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 125 ألفا و173 طنا، وقد غادر قطاران بحمولة إجمالية 2494 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، كما غادر قطار آخر بعد أن فرغ 50 حاوية.

وكانت ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة أمس الاثنين، موضحة أن حركة تداول الشاحنات بلغت 3 آلاف و919 شاحنة، فيما بلغت الحاويات الواردة 432 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 1309 حاويات مكافئة.

وأوضحت الهيئة، أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2618 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 123 ألفا و229 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص127 ألفا و415 طنا.

وأشارت إلى أن الصادرات بلغت 16 ألفا و796 طنا، وشملت 5 آلاف و802 طن رمل و4 آلاف و874 طن فوسفات، و4.5 ألف طن يوريا، و1620 طن كلوريد الكاليسوم، كما بلغت الواردات 43 ألفا و589 طنا تضمنت 5.2 ألف طن قمح و17 ألفا و246 طن حديد و8 آلاف و695 طن خردة و1237 طن خشب زان و1211 طن زيت و10 آلاف طن ذرة.

وأضافت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 438 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، السعودية، الأردن، إنجلترا، ألمانيا، سنغافورة، بنجلاديش، الصين، فرنسا، نيوزلاندا، مالطا، كرواتيا، هونج كونج وسلوفينيا.

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