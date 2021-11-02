الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بسرقة الشقق السكنية في مدينة نصر

متهم
متهم

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس متهم بسرقة أحد المساكن بأسلوب «التسلق» بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، لمدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة 2 هاتف محمول من داخل سكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى حائز الهاتفين المستولى عليهما، وتبين أنه شخص يقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته نفى علمه بأن الهاتفين من متحصلات واقعة سرقة، كما اعترف بشرائهما من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، وتم ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب «التسلق»، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

حبس سرقة مدينة نصر النيابة العامة شقة

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