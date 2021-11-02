الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

آسيا والمحيط الهادئ يؤيدان طلب الإمارات استضافة مؤتمر «COP28» في 2023

الإمارات
الإمارات

أيدت كلا من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ طلب الإمارات استضافة مؤتمر الدول الأطراف COP28 في عام 2023.

يأتي هذا فيما تعهد أكثر من 100 زعيم عالمي في وقت متأخر أمس الإثنين، بإنهاء إزالة الغابات وانحلال التربة بنهاية العقد الحالي وذلك  بدعم من أموال عامة وخاصة حجمها 19 مليار دولار للاستثمار في حماية الغابات واستعادة غطائها النباتي وذلك في محادثات المناخ (كوب26) في جلاسكو.

وأصدر الزعماء في قمة كوب 26، بيانا مشتركا دعمه زعماء أخرين مثل زعماء دول منها البرازيل وإندونيسيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية، التي تمثل مجتمعة 85 في المئة من غابات العالم.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نيابة عن زعماء القمة، إن إعلان جلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي سيغطي غابات تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 21 مليون كيلومتر مربع.

وتابع جونسون: "ستحين لنا فرصة لإنهاء تاريخ البشرية الطويل من قهر الطبيعة، وأن نصبح بدلا من ذلك حماة لها"، واصفا الاتفاق بأنه لم يسبق له مثيل.

وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، أن موسكو وواشنطن تعتزمان التعاون في مجال مراقبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقال "فيرشينين"، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية: "خلال زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، اتفقنا على مواصلة العمل في الإطار الثنائي على مختلف القضايا المتعلقة بالمناخ".

وأوضح أن تلك الملفات "ستضم مراقبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بواسطة الأقمار الصناعية، والغابات، والزراعة، والمساهمات الوطنية المحدثة واستراتيجيات التنمية الطويلة الأمد في إطار اتفاقية باريس، والاستخدام الفعال للطاقة، وتمويل برامج المناخ، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال المناخ".

يذكر أن جون كيري زار روسيا خلال الفترة من 12 إلى 15 يوليو الماضي، وأجرى مباحثات حول قضايا المناخ مع المسؤولين الروس، وخاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف والمبعوث الروسي الخاص لشؤون المناخ رسلان إديلجيرييف.

آسيا والمحيط الهادئ الإمارات COP 28 المناخ قمة المناخ

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وائل لطفي

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