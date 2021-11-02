البنتاجون يرفض التكهن حول الموافقة على طلب أنقرة الحصول على إف 16

رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي، التكهن بما إذا كانت بلاده ستوافق على طلب أنقرة الحصول على مقاتلات من طراز "أف - 16" من الولايات المتحدة.

وقال كيربي، في مؤتمر صحفي: "لن أخوض في تفاصيل حول المبيعات العسكرية الأجنبية، هذا من اختصاصات وزارة الخارجية ​​​.. لن أتكهن بطريقة أو بأخرى حول مسألة مقاتلات إف - 16".

وأضاف أن اللقاء بين وفدي الولايات المتحدة وتركيا في أنقرة، الأسبوع الماضي، حول إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات "إف - 35"، كان "مثمرا".

وكانت صحيفة "إن تي في" التركية أفادت بأن وفدين من وزارتي الدفاع التركية والأمريكية سيعقدان اجتماعا في واشنطن، خلال أشهر، لبحث تداعيات قضية مقاتلات "إف - 35"، التي كانت أنقرة تعتزم الحصول عليها من واشنطن.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الشهر الماضي أن الولايات المتحدة عرضت على بلاده شراء مقاتلات "إف - 16"، بعد أن تم استبعادها من برنامج إنتاج "إف - 35".

وعلى صعيد آخر، أعلن البنتاجون أنه يتابع الوضع على الحدود بين روسيا وأوكرانيا على خلفية الأنباء عن "أنشطة غير اعتيادية" لروسيا في المنقطة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي له : "نحن على علم بالأنباء حول الأنشطة العسكرية غير العادية لروسيا بالقرب من أوكرانيا، ونواصل المشاورات مع الشركاء والحلفاء بهذا الشأن".

وأضاف: "ليس بوسعي أن أتحدث عن نوايا روسيا، لكننا نتابع الوضع في المنطقة".

وأشار إلى أن أي خطوات تصعيدية أو أعمال عدوانية ستثير قلقا لدى واشنطن.

وكانت السلطات الأوكرانية وبعض الدول الغربية قد أعربت عن قلقها في الفترة الأخيرة إزاء الزيادة المزعومة للقوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا.

وكانت موسكو قد أكدت مرارا أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا ليس موجهة ضد أحد ويجب ألا تثير قلقا لدى أي جهة، وأنها تعتبر شأنا داخليا لروسيا.