الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دبلوماسى إيطالي: الاعتراف باللقاح الروسى فى أوروبا مسألة فنية وليست سياسية

لقاح سبوتنيك-V
لقاح سبوتنيك-V

قال السفير الإيطالي لدى موسكو، جورجيو ستاراس، إن وزارة الصحة الإيطالية تعمل مع بروكسل على الاعتراف باللقاح الروسي "سبوتنيك-V" المضاد لفيروس كورونا، معتبرا ذلك مسألة ذات أولوية.

 

وأوضح السفير الإيطالي في حوار مع صحيفة "كوميرسانت"، أنه على اتصال بوزارة الصحة في بلاده، والتي تعمل بدورها مع بروكسل حول هذه المسألة، معربا عن أمله في أن يتم الاعتراف باللقاح الروسي قريبا.

 

وأكد السفير الإيطالي أن الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي هو مسألة فنية وليست سياسية.

 

وتجري روسيا والاتحاد الأوروبي مفاوضات حول مسألة الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا.

 

ولم يحصل لقاح"سبوتنيك V" الروسي بعد على موافقة من وكالة الأدوية الأوروبية لاستخدامه في دول الاتحاد الأوروبي.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020

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وائل لطفي

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