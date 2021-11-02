الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل أسقف البحر الأحمر

البابا تواضروس يستقبل
البابا تواضروس يستقبل أسقف البحر الأحمر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر.

وعرض نيافته على قداسة البابا، خلال اللقاء، عددًا من الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

جدير بالذكر أنه تقرر أن تبث الحلقة الجديدة من برنامج "٩٩ دقيقة" للشباب مع قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مباشرةً على صفحتَي المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمركز الإعلامي القبطي، بالإضافة إلى صفحة "كنيسة في بيتك"، الصفحة المسؤولة عن برنامج "٩٩ دقيقة"، على أن يكون ذلك يوم الأحد ١٤ نوفمبر الجاري، الساعة السابعة والنصف مساء.

ويستقبل قداسة البابا أسئلة واستفسارات الشباب أثناء البث المباشر من خلال التعليقات عبر الصفحات الثلاثة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة لقاءات بدأت منذ بداية العام الجاري، تعويضًا عن المؤتمرات الشبابية التي يلتقي بها البابا مع الشباب. 

ويحرص البابا تواضروس الثاني، على المشاركة بلقاء شهري مع شباب الأقباط نهاية كل شهر منذ بداية عام 2021، لدعمهم روحيًا، ومناقشة مشكلاتهم بشكل مقرب من خلال هذه اللقاءات.

ويولي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اهتمامًا خاصًا بالشباب ويرى أنهم مستقبل الكنيسة، إذ يحرص على لقاء الشباب سواء من داخل مصر أو من خارجها وذلك من خلال الملتقيات التي تعقدها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كل عامين بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون أو من خلال لقاءاته بالشباب عبر اليوتيوب أو من خلال تقنية الزووم أثناء موجة كورونا.

ومن المقرر أن يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء غدا عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اون لاين على أن تذاع عظة البابا تواضروس عبر القنوات المسيحية وصفحة المتحدث الرسمى للكنيسة وقناة coc التابعة لمقر البابوي

البث المباشر البابا تواضروس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني الكاتدرائية المرقسية سقف الكرازة المرقسية بطريرك الكرازة المرقسية بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

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وائل لطفي

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