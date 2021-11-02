الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن وسيئول تبحثان إمكانية إقامة حوار مع كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

بحثت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إمكانية إقامة حوار مع كوريا الشمالية، وفق ما نقله المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأمريكية.

 

وجاء في بيان للخارجية أن الجانبين "ناقشا الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية، وآفاق التعاون الإنساني وإمكانية الحوار مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

 

وأضاف البيان أن هذه المباحثات "أظهرت مرة أخرى التزام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالمضي قدما في تحقيق هدفهما المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي وتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية".

 

وكانت كوريا الشمالية حذرت في الأسبوع الماضي الولايات المتحدة من محاولات نشر "قدرات نووية استراتيجية" في شبه الجزيرة الكورية.

 

وقال السكرتير الأول لبعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم إن تشول، إن الولايات المتحدة تنفق أموالا هائلة سنويا على تطوير أسلحة فرط صوتية وأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى والصواريخ البالستية من الجيل الجديد والقاذفات النووية الاستراتيجية.


وعلى صعيد آخر، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، أن موسكو وواشنطن تعتزمان التعاون في مجال مراقبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

 

وقال "فيرشينين"، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية: "خلال زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، اتفقنا على مواصلة العمل في الإطار الثنائي على مختلف القضايا المتعلقة بالمناخ".

 

وأوضح أن تلك الملفات "ستضم مراقبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بواسطة الأقمار الصناعية، والغابات، والزراعة، والمساهمات الوطنية المحدثة واستراتيجيات التنمية الطويلة الأمد في إطار اتفاقية باريس، والاستخدام الفعال للطاقة، وتمويل برامج المناخ، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال المناخ".

 

يذكر أن جون كيري زار روسيا خلال الفترة من 12 إلى 15 يوليو الماضي، وأجرى مباحثات حول قضايا المناخ مع المسؤولين الروس، وخاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف والمبعوث الروسي الخاص لشؤون المناخ رسلان إديلجيرييف.

قامة مكان كوريا الشمالية كوريا حوار الشمالى مالي واشنطن واشنط شمال إمكانية مالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيان حالة

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

وزير المالية السعودى: المملكة عينت مستشارين ماليين لإصدار أدوات دين خضراء

أمن كفر الشيخ يكشف تفاصيل ذبح طالب ثانوي على يد 3 من زملائه

شاب يذبح آخر ويتجول برأسه فى الشارع بالإسماعيلية (صور)

القبض على «قاتل الإسماعيلية» المتجول برأس المجني عليه في الشارع

تعليمات جديدة للأفواج السياحية القادمة من شرم الشيخ والغردقة إلى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

كلٌ يذهب إلى معشوقه

حسام علوان

إعادة قراءة لجرائد قديمة

منى رجب

فصول مصر

أحمد سعد زايد

هل الإسلام السياسى مؤامرة؟

ماجد حبته

قمة إنقاذ الكوكب

لواء. محسن الفحام

الأمن القومى وإلغاء قانون الطوارئ

بسنت حسن

ينتهى الغلاء عندما تتحجب النساء

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"بينيت" فى جلاسكو : التاريخ سيحكم على أفعالنا تجاه تهديدات المناخ

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا