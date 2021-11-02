المغرب يعتزم حشد استثمارات دولية لقطاع طاقة الرياح بقيمة 1.6 مليار دولار

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أن المملكة تعتزم حشد استثمارات دولية لقطاع طاقة الرياح بقيمة 14.5 مليار درهم، ما يساوي حوالي 1.6 مليار دولار.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت الوزارة، : "تهدف السياسة الطاقية في المغرب إلى الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى 52% بحلول سنة 2030. وتعد الطاقة الريحية مكونا رئيسيا في هذه الاستراتيجية، حيث خصصت لها استثمارات بلغت حوالي 14.5 مليار درهم".

وأضافت الخارجية المغربية أن تفعيل البرنامج المغربي المندمج لطاقة الرياح والذي تعادل قدرته 1000 ميغاواط، سيتم بحلول العام 2024.

وأشارت إلى أنه "سيمكن من إحداث محطات لإنتاج الكهرباء موزعة عبر التراب الوطني من طانجة إلى الداخلة".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 24 مليونا و 233 ألفا و292 شخصا، بينما بلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية في البلاد 22 مليونا و97 ألفا و957 شخصا.

وأفادت الصحة المغربية - في بيان - بأنه تم خلال الـ(24) ساعة الماضية تطعيم 35 ألفا و 279 شخصا بالجرعة الأولى و 56 ألفا و847 شخصا بالجرعة الثانية.

جدير بالذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجي.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.