موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن بشأن مراقبة انبعاثات الاحتباس الحرارى

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، أن موسكو وواشنطن تعتزمان التعاون في مجال مراقبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقال "فيرشينين"، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية: "خلال زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، اتفقنا على مواصلة العمل في الإطار الثنائي على مختلف القضايا المتعلقة بالمناخ".

وأوضح أن تلك الملفات "ستضم مراقبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بواسطة الأقمار الصناعية، والغابات، والزراعة، والمساهمات الوطنية المحدثة واستراتيجيات التنمية الطويلة الأمد في إطار اتفاقية باريس، والاستخدام الفعال للطاقة، وتمويل برامج المناخ، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال المناخ".

يذكر أن جون كيري زار روسيا خلال الفترة من 12 إلى 15 يوليو الماضي، وأجرى مباحثات حول قضايا المناخ مع المسؤولين الروس، وخاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف والمبعوث الروسي الخاص لشؤون المناخ رسلان إديلجيرييف.

وعلى صعيد آخر، سجلت روسيا 40 ألفًا و251 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 8 ملايين و472 ألفًا و797 إصابة.

وذكر بيان مقر العمليات، أنه تم تسجيل 1160 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 237 ألفًا و380 شخصًا، وغادر 28 ألفًا و909 أشخاص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي المعافين من الفيروس إلى 731 ألفًا و424 شخصًا.

يذكر أنه اعتبارًا من 8 نوفمبر المقبل سيتم إدخال نظام الـ"كيو آر كود"، وسيصبح ارتداء الكمامات إجباريًا خلال الفعاليات التي يتجاوز عدد الحاضرين فيها 500 شخص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.