الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء سنغافورة يحذر من «مفاجآت» محتملة بشأن كورونا

رئيس وزراء سنغافورة
رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج

 قال رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج، إن بلاده تحرز تقدمًا في مكافحة وباء كورونا (كوفيد-19)، إلا أنه حذر أيضًا من حدوث أية "مفاجآت" محتملة مثل تلك التي تواجهها بعض الدول في أوروبا.

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن لونج قوله -في تصريحات إعلامية في نهاية قمة مجموعة العشرين في روما- إن الأمر سيستغرق بضعة أشهر قبل أن تفتح سنغافورة حدودها بأمان مثل إيطاليا، التي تمتلك واحد من أعلى معدلات التطعيم في أوروبا.

وذكرت القناة أن سنغافورة -التي فرضت إغلاقين صارمين سابقًا- خففت معظم قواعد كورونا، بما يتضمن ارتداء الأقنعة في الأماكن المفتوحة، إلا أن لونج حذر من "المفاجآت" المحتملة، مشيرًا إلى أن الحالات في أوروبا آخذة في الارتفاع، لاسيما في أوروبا الغربية، وأن السلطات هناك تراقب الوضع.

وأضاف أن سنغافورة قد تشهد تفاقم الأوضاع أيضًا، لكنها تتخذ الخطوات اللازمة عند الحاجة، معربًا عن اعتقاده أن البلاد ستتجاوز تداعيات الوباء، وأنها تحرز بالفعل تقدمًا في ذلك.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

قدم ايطالي على الغربية سنغافورة قناة رئيس وزراء سنغافورة إعلامي مفاجآت خطوات كورونا فتح واحد ارتفاع مجموعه شهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيان حالة

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

أمن كفر الشيخ يكشف تفاصيل ذبح طالب ثانوي على يد 3 من زملائه

شاب يذبح آخر ويتجول برأسه فى الشارع بالإسماعيلية (صور)

القبض على «قاتل الإسماعيلية» المتجول برأس المجني عليه في الشارع

مراسل «الدستور» يكشف تفاصيل جديدة فى جريمة ذبح مواطن بالإسماعيلية

أول صورة للمجنى عليه المذبوح وسط الشارع فى الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

كلٌ يذهب إلى معشوقه

حسام علوان

إعادة قراءة لجرائد قديمة

منى رجب

فصول مصر

أحمد سعد زايد

هل الإسلام السياسى مؤامرة؟

ماجد حبته

قمة إنقاذ الكوكب

لواء. محسن الفحام

الأمن القومى وإلغاء قانون الطوارئ

بسنت حسن

ينتهى الغلاء عندما تتحجب النساء

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"بينيت" فى جلاسكو : التاريخ سيحكم على أفعالنا تجاه تهديدات المناخ

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا