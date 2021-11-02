الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الأردن يسجل أعلى حصيلة بإصابات كورونا اليومية منذ أبريل

كورونا في الأردن
كورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 2120 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الحصيلة اليومية الأعلى للإصابات منذ 27 أبريل الماضي.

 

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 14 وفاة جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في المملكة وصل إلى  11052، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 864661.

 

وقال لدكتور محمد حسن الطراونة، استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية و العناية الحثيثة في الأردن، في تصريح لموقع "خبرني" إن "المملكة تشهد انتكاسة وبائية واضحة".

 

وأضاف أن "الأردن يشهد ارتفاعا بنسبة الفحوصات الإيجابية والحالات النشطة".

 

وأرجع الطراونة الارتفاع إلى فتح قطاعات مثل المدارس والجامعات وإقامة المهرجانات و التجمعات الكبيرة في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية علاوة على ضعف وتيرة التطعيم ضد الفيروس.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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