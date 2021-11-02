تعرف على مواعيد قطارات القاهرة - منوف - طنطا والعكس اليوم

تنشر الدستور مواعيد قطارات منوف اليومية لما يزداد الطلب عليها عبر محركات البحث جوجل فيقصد عدد ضخم من المواطنين يوميا قطارات منوف الثلاثاء



مواعيد قطارات منوف - القاهرة والعكس:

قطار 530 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 4:25 فجرا

قطار 512 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 4:45 فجرا

قطار 532 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 4:10 فجرا

قطار 534 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 4:35 فجرا

قطار 122 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 5:40 فجرا

قطار 536 مطور (طنطا-منوف) الساعة 6:00 صباحا

قطار 510 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 6:30 صباحا

قطار 540 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 6:50 صباحا

قطار 537 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 7:10 صباحا

قطار 538 (منوف-القاهرة) الساعة 7:15 صباحا

قطار 124 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) 8:10 صباحا

قطار 514 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 9:00 صباحا

قطار 544 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 9:50 صباحا

قطار 562 مستحدثة (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 11:35 صباحا

قطار 546 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 12:50 ظهرا

قطار 548 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 1:50 ظهرا

قطار 550 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 3:15 ظهرا

قطار 524 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 3:10 ظهرا

قطار 552 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 4:05 عصرا

قطار 554 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 5:05 عصرا

قطار 556 مطور (طنطا-منوف) الساعة 6:30 مساء

قطار 526 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 7:05 مساء

قطار 118 مختلط (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 7:30 مساء

قطار 558 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 9:00 مساء

قطار 564 مستحدث (طنطا-منوف) الساعة 10:10 مساء

قطار 560 مطور (طنطا-منوف) الساعة 10:40 مساء