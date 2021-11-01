متحدث الرئاسة: «cop 26» عكست الموقف المصري من تغير المناخ

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة المناخ عكست الموقف المصري من تغير المناخ ولقاءته اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكدت أن مصر لديها مشروعات طموحة وقطعت شوطًا كبيرًا فيها وتستمر في العمل بالطاقة النظيفة والمتجددة، كما أن مصر أضافت عناصر كبيرة في هذا الصدد بالمدن الذكية التى أنشأتها.

أشار راضي إلى أن قطاع النقل في مصر على سبيل المثال الآن يشهد دخول 4 عناصر جديدة في منظومة النقل وهم، القطار الكهربائي السريع والذى يربط بين السخنة والعلمين ويسير بالكهرباء، والمونوريل والذى يربط العاصمة الإدراية الجديد بالقاهرة ويربط أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر والتجمع، فيما هناك أيضا القطار الكهربائي الخفيف الذى يربط ما بين السادس من اكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة بطول 98 كم، وهناك الأتوبيس والحافلات المسمى بالتردد السريع الذى سيسير على الطريق الدائري في حارة مخصصة له في كلا الاتجاهين يعمل بالكهرباء.

وأوضح أن تلك العناصر لم تكن موجودة في قطاع النقل، مؤكدًا أن منظومة النقل في مصر يتم تطويرها بشكل كامل لتعمل بالطاقة الجديدة النظيفة.