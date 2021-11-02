برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة المناخ يعكس دور مصر التاريخي

قال النائب حازم طه عويان، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، يعكس الدور التاريخي لمصر في المنطقة.

وأشار “عويان”، في بيان اليوم، إلى أن قيادة مصر للدول العربية في قمة تغير المناخ يعكس قوتها بالمنطقة، موضحًا أن مصر كانت فى مقدمة دول العالم التى أعطت أكبر اهتمام خلال السنوات الماضية بقضايا المناخ عن طريق وزارة البيئة ووضعته فى مقدمة أولوياتها.

ولفت إلى أن مشاركة مصر في قمة المناخ واستضافتها للدورة المقبلة لقمة تغير المناخ الـ27 العام القادم 2022 لم يأت من فراغ وإنما جاء تقديرًا للدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية.

وتوجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة الـ26 من قمة المناخ، تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور المهم الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في مواجهة مخاطر التغير المناخي.