الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

السودان: فتح أنابيب واردات المشتقات النفطية في بورتسوادن

النفط
النفط

أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية فتح أنابيب واردات المشتقات النفطية في بورتسودان (شمال شرق السودان)، وذلك في أعقاب رفع جميع الحواجز بالطرق القومية والموانئ في الشرق.

وذكر تليفزيون السودان، مساء الاثنين، أن وزارة الطاقة والنفط أكدت متابعة جميع الإجراءات الفنية في بورتسودان بعد إعادة فتح محطات الطاقة بولاية البحر الأحمر على طول خط الأنابيب الذي يربط الخرطوم ببورتسودان.

أوضحت الوزارة أنها تعمل بكامل كوادرها في العاصمة والولايات.

علي صعيد آخر، أعادت السلطات السودانية، الإثنين، القبض على عدد من رموز النظام السابق، بعد ساعات من إطلاق سراحهم.

ونقلت قناة العربية عن مصادر، أنه تم القبض على رموز النظام السابق، مجددًا، بعد ساعات على إطلاق سراحهم.

وبث التلفزيون الرسمي خبر إقالة النائب العام السوداني مبارك محمود وسبعة آخرين من وكلاء النيابة في ساعة متأخرة ليلة أمس، ولكن لم يوضح إن كانت للإقالة صلة بقرار الإفراج عن منسوبي نظام البشير أم لا، لكن الخطوة كانت قد لاقت استياء شعبيًا واسعًا واستنكارًا من الناشطين ولجان المقاومة.

وأفادت مصادر، أمس، أن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان أعفى أمس النائب العام المكلف، مبارك محمود، من منصبه، وسبعة وكلاء للنيابة بعد قرار إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين المنسوبين للنظام السابق، من بينهم وزيرُ الخارجية السابق في عهد البشير إبراهيم غندور ومديرُ الإعلام الأسبق بجهاز الأمن والمخابرات اللواء محمد حامد تبيدي.

بورتسوادن المشتقات النفطية السودان الخرطوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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