رئيس الأوبرا: بدأنا تحضيرات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية منذ 10 أشهر

قال الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، إن مرحلة التحضيرات المتعلقة بالدورة الجديدة الـ30، بدأت منذ 10 أشهر تقريبًا، حيث كان يُجرى العمل بشكلٍ يومي مع مديرة المهرجان الدكتورة جيهان مرسي، برفقة أعضاء اللجنة التحضيرية على قدم وساق بشأن الرغبة في ظهور الدورة الـ30 على مستوى عالٍ من الاحترافية.

وأشار رئيس الأوبرا، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه على مدار 29 عاما ظل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية أحد عناصر منظومة الدفاع عن الهوية وصون التراث الفني الذي تفردت به الأمة ونموذجًا لقوة مصر الناعمة ولعب دورًا بارزًا في إعادة أعمال موسيقية وغنائية إلى دائرة الضوء وسعى إلى استعادة ذكريات زمن الفن الجميل.

وأضاف: لقد نجح على مدار السنوات في استضافة أسماء لامعة في تاريخ الموسيقى والغناء العربي وبات البوابة الذهبية لنجوم عبروا من خلاله إلى عالم الشهرة.

وأشار رئيس الأوبرا إلى أن المهرجان ولد عملاقا منذ 30 عاما على يد الدكتورة الراحلة رتيبة الحفني، وهو يعد أهم المحافل التى تحافظ على الموسيقى والفنون الجادة، كما أنه يمثل السد المنيع ضد الفن الهابط الذي هب على الساحة الغنائية.

نتخذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الجميع

وشدد رئيس الأوبرا، على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنها مجلس الوزراء بشأن مجابهة الوباء، خلال ليالى المهرجان منها الالتزام بارتداء الكمامات، وإلزام دخول الجمهور من البوابة المخصصة للتعقيم وقياس درجة الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.

وكان قد تم افتتاح فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مساء اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التى كرمت 18 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي هم الشاعر مدحت العدل، الشاعر صلاح محمد علي، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار هشام نزيه، الموسيقار محمد ضياء، المطرب عبادي الجوهر، المطرب مروان خوري، الموسيقار محمد الامين، عازف القانون فرات قدوري، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران، عازف الناي الدكتور محمود كمال، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم، فرقة سداسي شرارة، بالاضافة إلى تكريم اسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة، الموسيقار خالد الأمير، الفنان عبده داغر، الدكتور أشرف هيكل.

وتستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية لمدة 15 يوما متصلة على مسارح الأوبرا المختلفة.