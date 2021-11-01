حبس منتحل صفة «محصل كهرباء» لسرقة الشقق بالمطرية
أمرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة محصل كهرباء لسرقة الشقق الخالية من قاطنيها بأسلوب كسر الباب، بعد أن أقر بارتكابه 3 وقائع بذات الأسلوب.
وألقت أجهزة الأمن كانت بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجل خطر انتحل صفة محصل كهرباء لسرقة الشقق الخالية بالمطرية.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة،ٔ إخطارًا من المقدم كريم بحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية،بتلقيه بلاغًا من ربة منزل، اكتشفت سرقة “مبلغ مالى، هاتف محمول، جهاز تابلت” من داخل الشقة سكنها.
وبجمع التحريات تبين أن وراء ٕارتكاب الواقعة “مسجل خطر” مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة "محصل كهرباء" وقيامه بالمرور على الوحدات السكنية لإيهام قاطنيها بقراءة عدادات الكهرباء، وفى حال تأكده من خلو الوحدة السكنية من قاطنيها يقوم بكسر باب الشقة باستخدام مفك معدنى والإستيلاء على ما بداخلها من محتويات، وبتطوير مناقشته أقر بإرتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.