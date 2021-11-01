الإثنين 01 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس منتحل صفة «محصل كهرباء» لسرقة الشقق بالمطرية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة محصل كهرباء لسرقة الشقق الخالية من قاطنيها بأسلوب كسر الباب، بعد أن أقر بارتكابه 3 وقائع بذات الأسلوب.

وألقت أجهزة الأمن كانت بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجل خطر انتحل صفة محصل كهرباء لسرقة الشقق الخالية بالمطرية.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة،ٔ إخطارًا من المقدم كريم بحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية،بتلقيه بلاغًا  من ربة منزل، اكتشفت سرقة “مبلغ مالى، هاتف محمول، جهاز تابلت” من داخل الشقة سكنها.

وبجمع التحريات تبين أن وراء ٕارتكاب الواقعة “مسجل خطر”  مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة "محصل كهرباء" وقيامه بالمرور على الوحدات السكنية لإيهام قاطنيها بقراءة عدادات الكهرباء، وفى حال تأكده من خلو الوحدة السكنية من قاطنيها يقوم بكسر باب الشقة باستخدام مفك معدنى والإستيلاء على ما بداخلها من محتويات، وبتطوير مناقشته أقر بإرتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيان حالة

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

أمن كفر الشيخ يكشف تفاصيل ذبح طالب ثانوي على يد 3 من زملائه

شاب يذبح آخر ويتجول برأسه فى الشارع بالإسماعيلية (صور)

مراسل «الدستور» يكشف تفاصيل جديدة فى جريمة ذبح مواطن بالإسماعيلية

القبض على «قاتل الإسماعيلية» المتجول برأس المجني عليه في الشارع

أول صورة للمجنى عليه المذبوح وسط الشارع فى الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

كلٌ يذهب إلى معشوقه

حسام علوان

إعادة قراءة لجرائد قديمة

منى رجب

فصول مصر

أحمد سعد زايد

هل الإسلام السياسى مؤامرة؟

ماجد حبته

قمة إنقاذ الكوكب

لواء. محسن الفحام

الأمن القومى وإلغاء قانون الطوارئ

بسنت حسن

ينتهى الغلاء عندما تتحجب النساء

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"بينيت" فى جلاسكو : التاريخ سيحكم على أفعالنا تجاه تهديدات المناخ

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا