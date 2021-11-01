حبس منتحل صفة «محصل كهرباء» لسرقة الشقق بالمطرية

أمرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة محصل كهرباء لسرقة الشقق الخالية من قاطنيها بأسلوب كسر الباب، بعد أن أقر بارتكابه 3 وقائع بذات الأسلوب.

وألقت أجهزة الأمن كانت بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجل خطر انتحل صفة محصل كهرباء لسرقة الشقق الخالية بالمطرية.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة،ٔ إخطارًا من المقدم كريم بحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية،بتلقيه بلاغًا من ربة منزل، اكتشفت سرقة “مبلغ مالى، هاتف محمول، جهاز تابلت” من داخل الشقة سكنها.

وبجمع التحريات تبين أن وراء ٕارتكاب الواقعة “مسجل خطر” مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة "محصل كهرباء" وقيامه بالمرور على الوحدات السكنية لإيهام قاطنيها بقراءة عدادات الكهرباء، وفى حال تأكده من خلو الوحدة السكنية من قاطنيها يقوم بكسر باب الشقة باستخدام مفك معدنى والإستيلاء على ما بداخلها من محتويات، وبتطوير مناقشته أقر بإرتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.