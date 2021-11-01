الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت والأمم المتحدة يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

أمير الكويت
أمير الكويت

بحث ممثل أمير الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش أوجه التعاون بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة وجميع أجهزتها ووكالاتها المتخصصة والتنسيق حيال الاستحقاقات المقبلة.
واستعرض الجانبان - خلال لقائهما اليوم الإثنين، على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26.)، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية - آخر التطورات في المنطقة وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وثمن الأمين العام للأمم المتحدة - خلال اللقاء - دور دولة الكويت البارز والريادي إقليميا ودوليا، مشيدا بجهودها ومساعيها الرامية لحفظ الأمن وإرساء قيم السلام حول العالم.

الكويت الامم المتحدة

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