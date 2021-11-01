أمير الكويت ورئيس قرغيزستان يبحثان سبل تعزيز العلاقات

بحث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مع رئيس قرغيزستان صادير جاباروف، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها لما فيه صالح البلدين والشعبين.

واستعرض الجانبان، خلال لقائهما اليوم الاثنين على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26.) وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وموقف البلدين تجاهها إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

على صعيد آخر، قالت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، إن لبنان لم يتخذ الإجراءات اللازمة لردع عمليات التهريب المستمرة للمخدرات إلى الكويت ودول الخليج.

فيما قررت دولة الكويت استدعاء سفيرها في لبنان، وطالبت السفير اللبناني لديها بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، وفقًا لقناة "العربية".

أضافت الخارجية الكويتية:" قرارنا حول لبنان جاء بعد عدم معالجة المواقف المرفوضة والمُستهجنة ضد السعودية ومجلس التعاون الخليجي".

وقررت حكومة السعودية، استدعاء السفير السعودي في لبنان للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ (48) ساعة القادمة، وإقرار وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أمس: "حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز".

أضافت: "حرصًا على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان، فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان".