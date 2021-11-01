عضو دفاع النواب يكشف أهم نقاط تعديلات قانون المرور

قال صلاح أبو هميلة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن «النواب» وافق على 4 تعديلات بقانون المرور أولها خاص برخصة الدراجة للشباب والسماح باستخراج رخصة للشباب في سن الـ16 عامًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين المذاع عبر فضائية «النهار»: «الملصقات الدعائية وشاشات العرض على السيارات، للقضاء على العشوائيات، والمادة المستحدثة أن تتولى وزارة الداخلية إصدار رخصة ويكون هناك شركة للدعاية والإعلان ويكون رأس مالها 30 مليون جنيه حتى نصل لشكل موحد للإعلانات على مستوى الدولة».

وأشار إلى أن التحديث الثالث هو الملصق الإلكتروني، وكان يتم سحب رخصة قيادة السائق ولكن التعديلات أن يتم سحب رخصة القيادة لأن السائق ليس له ذنب والتعديل الرابع مسألة تتعلق بالاتفاقيات الدولية حول سيارات النقل، وتدخل باتفاقية معينة لبعض الدول أن تدخل بنفس التسهيلات.