سياسي ليبى: نتائج اجتماعات «5+5» ستؤدى لإخراج المرتزقة من بلادنا

أكد الباحث السياسي الليبي محمد الأسمر، مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية، أن نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "5+5"، التي عقدت في القاهرة على مدار 3 أيام، كانت جيدة جدا وستؤدي إلى تنسيق الجهود في إخراج المرتزقة التابعين لدول الجوار الليبي (السودان وتشاد والنيجر) من ليبيا.

أوضح الأسمر أن اجتماع القاهرة كان يضم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، بجانب فود عن دول جوار الجنوب الليبي وهم السودان النيجر تشاد، كما أن هذا الاجتماع جاء بناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع دول جوار ليبيا الذي استضافته الجزائر في 30 أغسطس 2021 وتضمن تفعيل الاتفاقية الرباعية بشأن الحدود بين (ليبيا والنيجر وتشاد والسودان) والموقعة عام مايو 2018، وتم الاتفاق في اجتماع الجزائر أن يعقد اجتماع تنفيذي لتطبيق مخرجاته على أن يعقد في القاهرة وهو ما تم الثلاثة أيام الماضية بالفعل.

نتائج اجتماع اللجنة العسكرية في القاهرة

وقال الباحث الليبي إن أبرز النتائج التي توصل إليها اجتماع القاهرة الثلاثة أيام الماضية تضمنت التزام دول الجوار الليبي بالعمل على إخراج المسلحين الموجودين في ليبيا إلى دولهم والتنسيق بشكل دقيق مع مصر والاتحاد الإفريقي واللجنة العسكرية "5+5" والبعثة الأممية إلى ليبيا، لافتًا إلى أن اجتماع القاهرة تميز بحضور المبعوث الأممي يان كوبيش.

واعتبر الأسمر أن نتائج اجتماع اللجنة العسكرية في مصر مقارنة بجدول الأعمال جيدة جدا والالتزامات التي انبثقت عن اللقاء ستؤدي إلى تنسيق الجهود في إخراج المرتزقة التابعة لدول جوار جنوب ليبيا ومعظمهم متمثل في قوات معارضة لحكومات هذه الدول، وهذا الأمر يحتاج من هذه الدول التنسيق مع الجماعات المعارضة لهم ويجب أن يعود هؤلاء لدولهم.

أضاف "هذا الإجراءات لا تكفي لوحدها لكن الوضع في ليبيا متناغم الآن ويجب أن ينسجم ذلك مع الإجراءات الدولية وخروج باقي المرتزقة غير المنتمية لدول الجنوب الليبي".

آليات تنفيذ اجتماع القاهرة

أوضح مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية أن هناك إمكانية لتنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة العسكرية في القاهرة إذا ما قامت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وآخرها القرارين رقم 2570 و2571 الصادرين أبريل الماضي بخصوص استقرار ليبيا والعملية السياسية وترتيباتها وإجراءات خروج المرتزقة والقوات الأجنبية المسلحة من ليبيا.

ما بعد اجتماع القاهرة

وشدد الأسمر على أن اللجنة العسكرية عليها مواصلة اجتماعاتها لمتابعة جدول أعمالها الخاص بها وفق اتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر 2020، لأنه منهاج عمل لاثنى عشر بندا تتضمن عن خروج القوات الاجنبية والمرتزقة وتفكيك الميليشيات المسلحة واستلام أسلحتها وإعادة دمجها وفتح الطرق المحورية المغلقة نتيجة الصراعات بجانب العديد من البنود الأخرى، ويجب أيضا أن تلتزم اللجنة بعقد لقاءات مستمرة لأن هذه اللجنة لجنة توافق واتخاذ قرارات ومتابعة التنفيذ.