فدان الخير.. قرية بسوهاج تتبرع لإنشاء مؤسسات خدمية.. وأطفال يُشاركون

أطلق أهالي قرية الحريدية في مركز المراغة بمحافظة سوهاج، مُبادرة خدمية تستهدف الارتقاء بالمستوى الخدمي لمنطقتهم من خلال التبرع لشراء قطعة أرض لإنشاء مدارس ومستشفى ووحدات إطفاء وإسعاف.

عبد الرحمن عبد العزيز، أحد أهالي القرية والمشاركين في المبادرة، قال إن الفكرة تهدف إلى شراء مساحة أرض 25 قيراط، وتسليمها للدولة، وتبنى عليها مستشفى ضمن مبادرة حياة كريمة ومدرستين ووحدتي إسعاف وإطفاء.

وأضاف عبد العزيز لـ«الدستور»: بدأت المبادرة منذ 7 شهور، حينما عُقد اجتماع بين كبار عائلات القرية، وقال رفعت شكيب، نائب مجلس النواب، إن هناك مدرسة سوف تشيد بالقرية ويحتاجون قطعة أرض للبناء عليها، لعدم وجود أراض أملاك دولة لاستخدامها في هذا الغرض، فاتفق الأهالي على شراء مساحة 8 قراريط للمدرسة، في الاجتماع الأول اجتمعنا على 8 قراريط بـ 875 ألف جنيه، وفي الاجتماع الثاني قالوا اقترحوا شراء فدان يُبنى عليه عدة مشاريع، وبعدها قررنا البحث على فدان، فوجدنا فدان سعر القيراط 35 ألف.. واشترينا 3 قراريط بـ 300 ألف على الشارع لتخدم هذه المساحة.

كانت أولى المبادرات من بائع الأرض أحمد رشوان، حيث تنازل عن 120 ألف جنيه من قيمتها لأجل إتمام المشروع، ومعها كانت الطموحات تزداد.. «بعد أن كانت أمانينا بناء مدرسة، قام عاطف الحاوي بالتبرع بـ 13 قيراط، وقال إن هذه الأرض لأجل المدرسة، فاتفق الأهالي على شراء فدان من أجل بناء مستشفى للقرية ضمن مشروع حياة كريمة، على أن يتم بناء مدرسة أخرى ونقطة إسعاف ومطافئ فيها».

وقبل يومين؛ انطلقت حمل جمع التبرعات من أهالي القرية، فكانت الحصيلة 122 ألف جنيه في اليوم الأول للتبرعات، ووصل المبلغ في اليوم الثاني لـ 352 ألف جنيه، لكن اللافت للنظر هو إقبال أطفال القرية على التبرع بما ادخّروه، حيث شارك الكثيرون من صغار القرية بمبالغ مالية في المبادرة من أجل بناء المستقبل هنا في قريتهم.