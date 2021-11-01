الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الطرق البديلة لوصلة محور صفط اللبن بعد إغلاقها

محور صفط اللبن
محور صفط اللبن

أعلنت محافظة الجيزة، بدء الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور الفريق كمال عامر "محـور الزمـر سابقا" في أعمـال تركيب الكمـر المعدني الخاص بمحور الفريق كمال عامر وتقاطعه مع محـور صفط اللبن تحديداً بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور، والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت إتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.
وقالت المحافظة الجيزة إن الأمر يستلزم إجراء غلق كلى للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري وذلك لمدة 30 يوما فقط ابتداء من الســاعة ١٢صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢/١١/٢٠٢١ حتى الســاعة ٥ صباح يـوم الأربعاء الموافق ١/١٢/٢٠٢١ على أن تكون الأعمال ابتداء من السـاعة ١ صباحا حتى الســاعة ٦ صباحاً فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.
وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة أعدت التحويلة المرورية الآتية:
١- حركة المركبات القادمة من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن اتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسة تتبع المسار الآتى: السير باتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور – مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل "المنزل الكائن بجوار مدخل الوصلة المطلوب غلقها".
السير بعد نهاية المنزل يساراً بشارع مصطفى مشرفه.
- استكمال السير بامتداد شارع مصطفى مشرفه حتى بداية شارع التحرير "الكائن أسفل محـور صفط اللبن" وصولا حتى المطلـع المـؤدى إلـى محـور صفط اللبن من منطقة الشوربجي 
- السير بإتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري - كرداسة بعد تجاوز منطقة الغلق الكلى بسبب الأعمال المشار إليها. 
ونوهت محافظة الجيزة بأن المطلع الآخر لمحور صفط اللبن الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير بالدقى يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم، ويمكن استخدامه بديلا أيضا للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق الكلي المشار إليها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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