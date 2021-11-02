سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 2-11-2021

يحظى سعر الدولار في مصر تحديث يومي للشراء والبيع، فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، اهتمام كبير من مختلف فئات المتعاملين في السوق المصرفى، والبنوك بجميع الجمهورية، خاصة مع ارتباط سعر الدولار الأمريكي، بحركة أسعار الخدمات والمنتجات المختلفة، منها الغذائية أو الصناعية، مع استمرار جميع البنوك ومكاتب الصرافة في توفير الكميات اللازمة من الدولار.





سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

فى ذات السياق السابق، أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، الثلاثاء، استقرار أسعار الصرف الأجنبي، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، وذلك رغم إرتفاع السعر بمقدار قرشين فقط، حيث بلغ 15،74 جنيه.

كم يبلغ سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي؟





ستقرار أسعار الدولار فى البنوك خلال التعاملات



وكذلك، تستمر معدلات سحب العملات الأجنبية ومنها الدولار الأمريكي، فى المعدلات الطبيعية، بخلاف استقرار السعر، نظرا لقيام البنوك بتوفير الكميات اللازمة من الدولار، بجانب تدفقات المصريين العاملين في الخارج، مما يساهم فى استقرار السوق المصرفى بمصر.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري





بالإضافة لذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



وكذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.



سعر الدولار في بنك مصر



كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك القاهرة



أيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية



وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء وو15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB



كذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولارفي بنك أبو ظبي



فى نفس السياق، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك عوده



وأيضا شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.





سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم





فى النهاية، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

قد يهمك أيضا



كما استقر سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.