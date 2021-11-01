الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة تكرم أسماء 5 فنانين راحلين بمهرجان الموسيقى العربية

افتتاح مهرجان الموسيقى
افتتاح مهرجان الموسيقى الـ30

كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أسماء 5 فنانين رحلوا عن عالمنا هذا العام، على مساهماتهم في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، وذلك خلال حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بحضور الدكتور مجدى صابر، والدكتورة جيهان مرسي مديرة المهرجان.

وكرمت وزيرة الثقافة اسم كلًا من الدكتور جمال سلامة، وتسلمت الجائزة نجلته دينا جمال سلامة، واسم الفنان عبده داغر، وتسلمت الجائزة نجلته زينب عبده داغر، والموسيقار خالد الأمير، وتسلمت جائزته نجلته ندا، والدكتور أشرف هيكل، وتسلمت الجائزة زوجته الدكتورة ريهام القصبجي، والدكتور فوزى فهمي، وتسلمت جائزته زوجته الإعلامية ميرفت سلامة.

وضم الحفل فيلمين عن الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر، وآخر تسجيلي يستعرض تاريخ المهرجان في 30 عامًا من إعداد استوديو المونتاج بدار الأوبرا المصرية.

وصمم الديكور الخارجي المهندس محمد الغرباوى وتصميم المسرح المهندس محمود حجاج والإضاءة للمهندس ياسر شعلان والصوت للمهندسان محمود عبد اللطيف وعاصم السيد.

كما يفتتح معرضين لفنون الخط العربي الأول مشترك للفنان أحمد إبراهيم والفنان مكرم إبراهيم بقاعة صلاح طاهر والثاني جماعي متنوع بقاعة زياد بكير.

وفي سياق متصل، تنطلق فعاليات المهرجان على مسرح مكتبة الإسكندرية، حيث يحيي النجم اللبناني عاصي الحلاني، حفلًا بمصاحبة مجموعة الحفني بقيادة المايسترو أحمد عامر ومشاركة كلًا من نهاد فتحي، حسام حسني ونيفين رجب.

يذكر أن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية في دورته الـ30 تستمر لمدة 15 يومًا متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة «النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية بمحافظة البحيرة في أوبرا دمنهور، ومكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلًا غنائيًا وموسيقى بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هي: «مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان».

وزيرة الثقافة حسن الأوبرا المصرية الدكتورة ايناس عبد الدايم مجدي صابر إيناس عبد الدايم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربي الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نيفين رجب الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الموسيقار عبدة داغر الموسيقار جمال سلامة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الداي النجم اللبناني عاصي الحلاني

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