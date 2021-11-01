الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرئاسة»: لدينا مشروعات طموحة للطاقة النظيفة والمتجددة تنفذ بأموال مصرية

الطاقة
الطاقة

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة المناخ عكست موقف مصر من الأزمة، فضلا عن تأكيده خلال لقاء رئيس الوزراء البريطاني امتلاك القاهرة مشروعات طموحة للطاقة النظيفة والمتجددة.

ولفت متحدث الرئاسة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إلى أن منظومة النقل أضافت 4 عناصر جديدة تعمل بالطاقة النظيفة، بينها القطار الكهربائي والمونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف، وحافلات التردد السريع التي ستسير على حار خاصة بالطريق الدائري.

وشدد على أن جميع المشروعات تنفذ بأموال مصرية خالصة، مؤكدا أن هناك متابعة دورية على أعلى مستوى لكل الموارد، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الموارد عبر حوكمة شديدة للإنفاق الحكومي.

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