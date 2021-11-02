الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الريال السعودي
الريال السعودي

ارتفع سعر صرف الريال السعودي نسبيًا في البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021.

 ويرصد «الدستور» سعر الريال السعودي في البنوك، حيث ارتفع الريال في البنك الأهلي المصري، وفقًا لآخر تحديث إلى  4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.18 للبيع.

 

 سعر صرف الريال السعودي اليوم


كما ارتفع سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر، وسجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، كما ارتفع الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

استقرار سعر الريال 

فيما استقر سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما استقر الريال السعودي في بنك CIB 4.17  للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

الأسواق 

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة أمس الإثنين، أولى جلسات شهر نوفمبر  باللون الأخضر بعد تراجع استمر جلستين على التوالي مدفوعًا  بارتفاع قطاعي المواد الأساسية والبنوك، فيما خالف الطاقة والاتصالات الاتجاه.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعًا بنسبة 0.16% بمكاسب بلغت 18.81 نقطة، وصل بها إلى مستوى 11722.95 نقطة.

وتراجعت حركة التداول بنهاية التعاملات لتصل إلى 4.852 مليار ريال مقابل 5.743 مليار ريال، و من خلال تداول 129.593 مليون سهم مقارنة بـ 153.679 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وتراجع أداء 10 قطاعات أبرزهم قطاع الطاقة بنسبة 0.44%، كما نزل قطاع  الاتصالات بنسبة 0.18%.

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عودة العمرة 

قال سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إن المملكة العربية السعودية نجحت في السيطرة على جائحة كورونا، وذلك من خلال الإجراءات التي اتخذتها المملكة الفترة الماضية، متابعًا: "الجائحة أنكشفت بنجاح".

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وائل لطفي

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