الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تطعيم 22 مليونًا بجرعتى لقاح كورونا فى المغرب

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 24 مليونا و 233 ألفا و292 شخصا، بينما بلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية في البلاد 22 مليونا و97 ألفا و957 شخصا.

وأفادت الصحة المغربية - في بيان لها اليوم - بأنه تم خلال الـ(24) ساعة الماضية تطعيم 35 ألفا و 279 شخصا بالجرعة الأولى و 56 ألفا و847 شخصا بالجرعة الثانية.

جدير بالذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجي.

الصحة المغربية المغرب الرباط

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