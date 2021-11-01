إعادة قراءة لجرائد قديمة

«الأهرام» تغطى الحرب العالمية من تهديد هتلر بسحق الجميع حتى استسلام ألمانيا بلا شرط

«المصرى» تنشر خبرًا عن وقف التعيين فى الحكومة ومقالًا عن حال السينما الثقافية فى مصر

من الأشياء المثيرة فى عالم الكتب والأوراق أن تجد جرائد ومجلات محفوظة فى مجلدات سنوية أو نصف أو ربع سنوية، سواءً من عائلات كانت لديها هذه العادة، أو مكتبات مدرسية أو حكومية أو عامة قامت بتكهين ما لديها من مطبوعات قديمة للسماح بشراء مشتريات جديدة من الكتب.

وعن أهمية هذه المجلدات، فإنه يصعب على المقتنى الهاوى مثلى شراؤها، ولست من مقتنى الجرائد والمجلات إلا إذا وجدت أعدادًا متفرقة منها عن طريق الصدفة، ومع ذلك أستمتع بقراءتها كأنها قد خرجت للتو من المطبعة، فالجرائد القديمة لها هذا السحر الذى يعيد بك الزمن إلى الوراء؛ لتصبح قراءتها أشبه برحلة عبر الزمن.

وفاة محمد محمود باشا

كانت مصر- وإن لم تكن طرفًا فى الحربين العالميتين الأولى والثانية- فى قلب الصراع، واستفادت مصر اقتصاديًا، وظهرت فئة من أغنياء الحرب، ممن تعاونوا مع القوات الأجنبية المتحاربة على أرض مصر، واهتمت الصحافة المصرية بالحرب وأخبارها، حتى ظهرت مجلة متخصصة عنوانها «أخبار الحرب والعالم»، ونجد فى جريدة «الأهرام»، بتاريخ ١ فبراير ١٩٤١، أنه بينما يحتل رحيل محمد محمود باشا النصف الأيمن لصحيفة الأهرام، تحتل أخبار الحرب العالمية الثانية، ومنها تقدم القوات البريطانية فى ليبيا وضربها مطار برقة. لكن ما يشدنا أكثر هنا هو تخصيص الأهرام مثل هذه المساحة لوفاة محمد محمود باشا وتعنون لذلك بـ«رجل مات والرجال قليل»، وفى المقال تذكر: «مات محمد محمود ففجعت مصر بابن من أبر أبنائها، وفقدت البلاد زعيمًا من أكرم زعمائها، إلخ...»، وتذكر الجريدة فى تغطيتها تفاصيل الساعات الأخيرة من حياته بشكل سردى جميل، فتقول إنه قد شعر بالتعب قبل يومين من وفاته فزاره الدكتور على باشا إبراهيم، أحد أعلام الطب فى مصر ووزير الصحة وقتها، ومعه وفد من الدكاترة يضم الدكتور سليمان عزمى باشا والدكتور عبدالله الكاتب بك والدكتور على الكردانى والدكتور عمر شوقى والدكتور كورن.. أما الملكة فقد أوفدت كبيرة وصيفاتها للاستفسار عن صحة رفعته وإبلاغه تمنيات جلالتها له بالشفاء العاجل، وأوفدت الأميرة نعمت مختار وصيفتها كذلك للاطمئنان على صحة رفعته.. أما من زاروه للاطمئنان عليه فكان من بينهم: سعادة شريف صبرى باشا، شقيق الملكة نازلى، ومصطفى النحاس باشا وإسماعيل صدقى باشا ومحمد محمود خليل بك والدكتور أحمد ماهر باشا وأحمد محمد حسنين باشا وفضيلة الأستاذ الشيخ الأكبر محمد مصطفى المراغى وغبطة الأنبا يؤانس وسيادة حايم ناحوم أفندى وعبدالحميد بدوى باشا ومصطفى عبدالرازق باشا وأحمد عبدالغفار بك وعبدالجليل أبوسمرة بك ومكرم عبيد باشا وأحمد محمد خشبة باشا وحافظ عفيفى باشا وجعفر ولى باشا ومحمد على علوية باشا وإبراهيم عطاالله باشا ومراد محسن باشا وسير ألكسندر كين بويد، وغيرهم من الكبراء والعظماء والشيوخ والنواب.. كما زارته صاحبة العصمة السيدة الجليلة «أم المصريين» صفية زغلول هانم وبقيت هناك مدة طويلة.. وكان فى استقبال الزائرين كل من حنفى محمود بك وكامل عبدالرحيم بك والأستاذ الظاهر حسن أحمد.. وما كاد الليل ينتصف حتى اشتدت الحالة على الفقيد، وفى الدقيقة عشرين بعد منتصف الليل لفظ النفس الأخير وعادت روحه إلى خالقها.

يتوالى بعد ذلك ذكر المتوافدين للتعزية، وذكر أنه ستقام له جنازة عسكرية بمشاركة طلبة الجامعات، وما جذبنى بشكل شخصى هو هذا السرد للحظات الأخيرة من حياته الذى يجعلك تعايش مشاهد ما قبل وفاته، ويشعرك بمدى الاهتمام به من النخبة الحاكمة والنخبة السياسية عمومًا.

هتلر من الرايخستاج إلى الهزيمة

فى عدد «الأهرام» بتاريخ ٢٧ أبريل ١٩٤٢، ينشر فى صفحته الأولى نص خطبة هتلر فى الرايخستاج الألمانى «البرلمان» فى اليوم السابق، وهى خطبة تاريخية طلب قبلها المارشال جورينج من البرلمان أن يمنح للفوهرر صلاحيات مطلقة، فوافق عليها، ثم دخل هتلر ليتحدث عن طلباته: «وإنى من أجل ذلك أطلب من مجلس الرايخستاج أن يفوضنى تفويضًا قاطعًا حتى يكون لى الحق الشرعى فى إرغام كل إنسان على القيام بواجبه».

وذكر هتلر أنه لم يتلق أى إجازة من عمله منذ سنة ١٩٣٣، وبالتالى ألغى الإجازات على الشعب والمجندين، وهدد بسحق كل من لا يقوم بواجبه، وهدد القضاة الذين يحكمون أحكامًا غير رادعة بأنهم سيُقالون من منصبهم.

أما عدد «الأهرام» بتاريخ ٨ مايو ١٩٤٥ فقد كان عنوانه الرئيسى «تسليم ألمانيا وانتهاء الحرب فى أوروبا»، وهى الخطوة التى كانت بمثابة إعلان لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

لكن أثر الحرب مصريًا لم يتوقف، فنجد إعلانًا ظريفًا فى جريدة الأهرام، بتاريخ ١٩ يناير ١٩٤٧، وفيه اعتذار الشركة المنتجة لفيلم «غنى حرب» بعد اتهام اتحاد القصابين «الجزارين» بإهانة الفيلم الجزارين، فيقول نص الإعلان:

«فيلم (غنى حرب) واتحاد القصابين (الجزارين) بالقاهرة وضواحيها»..

زار حضرة أمين أفندى عبدالله، رئيس اتحاد القصابين، إدارة الشركة العربية المصرية منتجة فيلم «غنى حرب» المزمع عرضه بسينما رويال بالقاهرة والكوزموجراف ببورسعيد فى ٢٠ يناير الحالى، ومعه حضرات الحاج سيد محمد والحاج إسماعيل سعودى والحاج رمضان الرباط والحاج متر وهبة والحاج محمد موسى وحسن أفندى وهبة، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لمعرفة موضوع الفيلم ومدى مساسه بمهنة الجزارة، والشركة العربية تقرر أنها لم تقصد مساسًا بالمهنة ولا المشتغلين بها، وما موضوع الفيلم إلا قصة اجتماعية قصد بها العظة والدرس فى قالب فكاهى يستسيغه الجمهور، وما كان بطل قصتنا جزارًا إلا عن طريق المصادفة، والشركة تكن للاتحاد والمشتغلين بالجزارة كل الاحترام.. سكرتير الشركة أحمد إسماعيل»

قبل ثورة يوليو بأسبوع

وتتوقف رحلتنا مع الجرائد القديمة عند عدد من جريدة «المصرى»- لسان حزب الوفد- حيث يتصدر صفحتها الأولى خبر بقرار من مجلس الوزراء بوقف التعيين فى جميع الوظائف فى الحكومة مع مكافأة الموظفين الإنجليز المفصولين، وهو خبر يؤجج غضبًا شعبيًا، وفى الجريدة من الداخل نقرأ متابعة لقضية التحريض على حرق القاهرة أمام المحكمة العسكرية، والمتهم فيها أحمد حسين، زعيم حزب مصر الفتاة- الذى كان جمال عبدالناصر أحد أعضائه- والذى ما لبث أن أفرج عنه بعد نجاح ثورة يوليو وعاد لممارسة نشاطه حتى صدور قرار حل الأحزاب ومن بينها حزبه، سنة ١٩٥٣، ومن ثم اعتقاله ووضعه فى السجن الحربى بعد أزمة مارس ١٩٥٤.

وفى الصفحة الأخيرة من عدد «المصرى» نقرأ مقالًا تحت عنوان «السينما الثقافية عندنا وعندهم»، يقارن بين ميزانية السينما الثقافية فى جنوب إفريقيا البالغة أربعة ملايين جنيه، وفى مصر التى لم تتجاوز الميزانية المقررة فيها ١٠٠ ألف جنيه من وزارة المعارف- لاحقًا أصبحت وزارتى التعليم والثقافة.. وهذه المقارنات مهمة، ونفتقد بشدة فى حالتنا الراهنة مثل هذه المقارنات بيننا وبين العالم؛ لكى نعرف كيف نطور أنفسنا من حيث انتهى الآخرون.