الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمن كفر الشيخ يكشف تفاصيل ذبح طالب ثانوي على يد 3 من زملائه

أمن
أمن

ألقت أجهزة الأمن بكفر الشيخ، القبض على الطلاب المتهمين بذبح زميلهم في مشاجرة بينهم. 

تلقي اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطار من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد وصول الطالب إبراهيم طارق إبراهيم عطيه 18 سنة، من منطقة ميت علوان شرق مدينة كفر الشيخ جثة هامدة، لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، بعد قيام 3 من زملائه بذبحه بجرح قطعي في الرقبة بطول 25 سم، بسبب خلافات بينهم.

وانتقلت قوة من قسم شرطة أول كفرالشيخ إلى مكان البلاغ؛ وتبين أن مرتكبي الحادث زملائه وهم: “محمد ح أ”، و"عمرو ا ا"، و"صلاح ز ك"، جميعهم بالصف الثاني الثانوي، وأعمارهم 18 سنة، وألقى القبض عليهم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في المحضر رقم 3964 إداري قسم أول شرطة كفرالشيخ.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ فيديو لشاب ملقى على الأرض يتجمع حوله المواطنين في محاولة لإسعافه بعد إصابته في مشاجرة بأحد الشوارع، مؤكدين أنه تعرض للإصابة بسلاح أبيض في تلك المشاجرة وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام لإسعافه.

أمن كفر الشيخ طالب ذبح زملاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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