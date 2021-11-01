«تنسيقية الأحزاب» تهنئ أحمد عصام لتعيينه معاونًا لوزير التموين للاتصال السياسي

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لأحمد عصام عضو التنسيقية عن حزب المؤتمر، بخالص التهاني لتعيينه معاونًا لوزير التموين للاتصال السياسي بديوان عام الوزارة من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين؛ وتتمنى التنسيقية للزميل أحمد عصام دوام التوفيق والسداد.

وكان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد شارك في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية السادات للتنمية بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة تحت عنوان الزيادة السكانية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية في الحاضر، والمستقبل.

وذلك بحضور سفير ألمانيا بالقاهرة، ومحمد أنور السادات رئيس الجمعية. وضم وفد التنسيقية النائب علاء عصام عضو مجلس النواب، والنائب رامي جلال، والنائبة هيام فاروق أعضاء مجلس الشيوخ، ونيفين إسكندر، وماجد طلعت أعضاء التنسيقية.

كما شارك في اللقاء نخبة من نواب البرلمان بغرفتيه وعدد من القيادات الحزبية والأكاديميين والمجتمع المدني المهتم بالقضية السكانية .

ودار النقاش حول أهمية القضية السكانية وتأثيراتها، وضرورة توفير التوعية اللازمة ودعم الدولة في سبل التصدي لها.