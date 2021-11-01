الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تهنئ أحمد عصام لتعيينه معاونًا لوزير التموين للاتصال السياسي

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لأحمد عصام عضو التنسيقية عن حزب المؤتمر، بخالص التهاني لتعيينه معاونًا لوزير التموين للاتصال السياسي بديوان عام الوزارة من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين؛ وتتمنى التنسيقية للزميل أحمد عصام دوام التوفيق والسداد.

وكان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد شارك  في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية السادات للتنمية بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة تحت عنوان الزيادة السكانية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية في الحاضر، والمستقبل.

وذلك بحضور سفير ألمانيا بالقاهرة، ومحمد أنور السادات رئيس الجمعية. وضم وفد التنسيقية النائب علاء عصام عضو مجلس النواب، والنائب رامي جلال، والنائبة هيام فاروق أعضاء مجلس الشيوخ، ونيفين إسكندر، وماجد طلعت أعضاء التنسيقية.

كما شارك في اللقاء نخبة من نواب البرلمان بغرفتيه وعدد من القيادات الحزبية والأكاديميين والمجتمع المدني المهتم بالقضية السكانية .

ودار النقاش حول أهمية القضية السكانية وتأثيراتها، وضرورة توفير التوعية اللازمة ودعم الدولة في سبل التصدي لها.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أحمد عصام حزب المؤتمر الدكتور علي مصيلحي وزير التموين معاون ا لوزير التموين للإتصال السياسي

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وائل لطفي

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