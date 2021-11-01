الطرح قريبًا.. «الدستور» تنشر أغنى وأكبر مناجم الذهب في مصر

تذخر مصر بالكثير من الثروات الطبيعية والتعدينية ومناجم الذهب بمختلف المناطق الجيولوجية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، خاصة مناطق الصحراء الشرقية والبحر الأحمر وأسوان، كما يؤكد أن مصر غنية بالذهب والمعادن والخامات التعدينية الأخرى، والذى أدى إلى جذب العديد من شركات التعدين العالمية للاستثمار فى مصر والدخول فى المزايدات الأخيرة التى تم طرحها بعدة مناطق بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر والتى فازت بها نحو 11 شركة تعدين عالمية من مختلف دول العالم.

أهم المناطق الجديدة المليئة بالذهب والمعادن المصاحبة

«الدستور» تنشر أهم المناطق الجديدة المليئة بالذهب والمعادن المصاحبة حسب الدراسات الجيولوجية التي أجريت عليها من قبل هيئة الثروة المعدنية والتى سيتم طرحها فى مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب، وذلك بعد أن وافق البرلمان اليوم على هذه الاتفاقيات بشكل نهائي وتضمنت تلك المناطق:

1- وادي العلاقي:

تقع على بعد 250 كم جنوب شرق مدينة أسوان وتعد نتائج الاستكشاف بجوارها مثمرة في مناطق سيجا وأم شاشوبة وحايمور.

2- منطقة عتود:

تقع غرب مرسى علم بنحو 55 كم وجنوب طريق إدفو ـ مرسى علم 5 كم، ويوجد الذهب في عروق مرو حاملة للذهب تنتشر فى منطقة نحو 9 كم2 محصورة فى صخور الجابرو المكونة لجبل عتود، ويشمل احتياطي الذهب المؤكد بحجم 8595 طناً بمتوسط نسبة ذهب 12.68جم في الطن.

3- منطقة البرامية:

تقع عند الكيلو 105 شرق مدينة إدفو ويخترقها طريق إدفو ـ مرسى علم ويوجد معدن الذهب فى عروق المرو، وهى غير منتظمة الشكل والسمك ويعتبر واحدا من أكبر وأغنى مناجم الذهب فى مصر، و تقدير الاحتياطى يقع فى 3 نطاقات، النطاق الأول يحتوى على 14.8 مليون طن خام بنسبة ذهب 1.07جم في الطن ويحتوى على كمية من الذهب 16 طنا، بينما النطاق الثانى يحتوى على 1.22 مليون طن خام بنسبة ذهب 2.85جم للطن، ويحتوى على كمية ذهب 3.5 أطنان والنطاق الثالث يحتوى على 0.5 مليون طن خام بنسبة ذهب 3.00 جم في الطن، ويحتوى على كمية ذهب 1.5 طن.

4- موقع حنجلية وأم عود:

يقع عند الكيلو 55 جنوب غرب مدينة مرسى علم، 6 كم إلى الغرب من الصباحية، ويوجد الذهب فى عروق الكوارتز الأبيض الرمادي ويمثل حجم الاحتياطي 15600 طن، ونسبة الذهب 22.7 جم في الطن.

5- منطقة فاطيري بالصحراء الشرقية:

تقع في الكيلو 30 شمال طريق سفاجا - قنا، ويوجد الذهب فى قواطع الفلسيت المتحول بحجم احتياطى نحو 70 ألف طن بمتوسط ذهب قدره 14 جم في الطن.

6 - منطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية:

القطاع الجنوبي ويقع فى نطاق وادى العلاقى وتقع ضمن 19 موقعًا للذهب أشهرها (أم جريات- جيمور –أم الطيور – سيجه – شاشوبة ).

7- منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.

ووافق البرلمان اليوم على مشروع قانون مُقدما من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة - منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.