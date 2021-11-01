الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل شرع في قتل ربة منزل بأحد شوارع الإسكندرية

حبس
حبس

كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من أحد المستشفيات باستقبالها (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) مصابة بجرح قطعى بالرقبة واستقرار حالتها.

بالانتقال وسؤالها، قرّرت أنه أثناء قيامها بشراء بعض الاحتياجات من أحد الأسواق بدائرة القسم، فوجئت بتعدى أحد الأشخاص عليها بآلة حادة وإحداث إصابتها (غير معلوم لديها)، وأسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بذات القرية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه مهتز نفسيًا، وبسؤال أهلّيته قرروا بأنه يعانى من إضطراب نفسى ويعالج لدى أحد الأطباء النفسيين، وأمكن ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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