الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بوريس جونسون يشيد بإنجازات وجهود مصر التنموية الطموحة بقيادة الرئيس السيسى

جونسون
جونسون

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، وذلك على هامش قمة المناخ العالمية فى جلاسجو.

وصرح السفير بسام راضى. المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات ثنائية معمقة حيث رحب فى مستهلها رئيس الوزراء البريطانى بزيارة الرئيس لجلاسجو، مثمنًا الروابط الحالية الوثيقة بين مصر وبريطانيا، وقوة الدفع المتنامية التى تشهدها العلاقات بين البلدين مؤخرًا، ومؤكدًا أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط، ومعربًا عن التطلع لتعميق العلاقات مع مصر فى مختلف المجالات.

كما أعرب "جونسون" عن تقديره وتهنئته للرئيس على الإنجازات والجهود التنموية الطموحة التى تقوم بها مصر مؤكدًا دعم بريطانيا لتلك الجهود تحت قيادة الرئيس.

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وائل لطفي

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