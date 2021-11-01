ضبط استديو صوت دون ترخيص في شبرا الخيمة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى كائن بإحدى العقارات بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقاهرة.

يقوم باستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريحات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا مصنفات سمعية غير مصرح بها من الجهات المعنية داخل الإستوديو، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة قناة على موقع "اليوتيوب" بدون ترخيص يقوم من خلالها برفع الأغاني والأعمال غير المرخصة التي تنتج بالاستوديو على قناته المُشار إليها بهدف تحقيق الربح المادي بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الإستوديو المُشار إليه وأمكن ضبطه، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوتى محمل عليه مصنفات غير مجازة رقابياً وبرامج مقلدة ومنسوخة دون موافقة الشركات مالكة الحقوق – مجموعة من الأغَاني لبعض المطربين يتم إستخدام مصنفاتهم دون الرجوع إليهم كأصحاب الحقوق المادية والأدبية – عدد من الأجهزة والأدوات التى يتم إستخدامها أثناء التسجيل بالاستوديو).

كما تبين وجود آثار ودلائل على إدارة قناة على "يوتيوب" يتم من خلالها بث العديد من الأغانى من أداء أشخاص غير مصرح لهم بممارسة مهنة الغناء، وبُمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكابه تلك المخالفات، وأنه مالك الاستوديو وقناة يوتيوب المشار إليها، وعلل ذلك برغبته فى الشهرة وتحقيق الربح السريع.