الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تتزعمها سيدة.. ضبط أكبر شبكة تزوير شهادات جامعية بالإسكندرية

شبكة تزوير
شبكة تزوير

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بالإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الدخيلة بالإسكندرية واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والجامعية والكارنيهات المنسوب للعديد من الجهات والنقابات والجمعيات الوهمية والأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وترويجها وبيعها لراغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف وضبط المذكورة حال تواجدها بمقر المركز المشار إليه، وبالتفتيش عثر على مجموعة من (استمارات عضوية وكارنيهات وتفويضات وشهادات منسوب صدورها إلى العديد من الجهات المختلفة "مزورة").

وكذا ضبط (حاسب آلى - هاتف محمول) بفَحصهما فنياً تبين احتوائهما على (العديد من صور المحررات الرسمية المزورة المضبوطة وبرامج الحذف والتعديل على الصور التى تستخدم فى عمليات التزوير – العديد من الشهادات والكارنيهات و #المستندات_المزورة - أختام تحمل شعار الجمهورية منسوب صدورها لبعض الجهات الرسمية - محادثات متبادلة مع العديد من عملائها تدل على نشاطها)، وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

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وائل لطفي

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