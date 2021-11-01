«الزراعة» تنظم 9 قوافل بيطرية لقرى «حياه كريمة» في المنوفية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية بتفعيل الدور المجتمعي لمعامل وزارة الزراعة بالمشاركة الفعالة في برنامج «حياة كريمة» لخدمة المجتمع خاصة القرى الاكثر احتياجا بإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان في تصريحات صحفية، إن المعهد شارك فى 9 قوافل إرشادية توعوية تنويرية علاجية لبعض قرى محافظة المنوفية المشاركة فى برنامج «حياة كريمة» بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالمنوفية وكلية الطب البيطرى جامعتي المنوفية والسادات بقرى ساقية أبو شعرة والبرانيه وكفر قورس ومجيريا بمركز أشمون وقرى سلامون وعمروس والناعورة وزاوية مركز الشهداء بمركز الشهداء وقرية كفر داود مركز السادات.

وأضاف «شاهين» أن تلك القوافل البيطرية المتخصصة والإرشادية والعلاجية تتم بالتعاون التام مع مديريات الطب البيطرى وكليات الطب البيطرى لزيارة القرى الأكثر احتياجا وفحص وعلاج الحيوانات من الأمراض الطفيلية والبكتيرية وحماية الحيوانات من الأمراض الفيروسية والمعدية، مشيرا إلى أن جميع المحافظات تتم فيها زيارات لقرى حياة كريمة من معامل المعهد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح مدير معهد صحة الحيوان أن هذه القوافل تستهدف توعية المربين بكيفية رعاية الحيوانات الحلابة للحصول على كوب لبن صحى وآمن ورفع كفاءة المرأة الفلاحية لحماية الأسرة من الأمراض المشتركة وتطبيق إجراءات الآمان الحيوي فى المنازل خاصة فى تربية الدواجن.

وقد أنشئ المعهد عام 1904 تحت اسم "معمل الباثولوجي" وذلك في معمل مستقل داخل مبني كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة بالجيزة ثم صار تحديثه تحت اسم الإدارة العامة للمعامل والبحوث البيطرية وذلك بالمبني الحالي له بشارع نادي الصيد بالدقي . استمر تطوير العمل بالمعهد وفروعه بمحافظات الجمهورية وفي عام 1983 صدر القرار الجمهوري رقم 19 بإنشاء مركز البحوث الزراعية ويضم معهد بحوث الصحة الحيوانية