الإثنين 01 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنظم 9 قوافل بيطرية لقرى «حياه كريمة» في المنوفية

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية بتفعيل الدور المجتمعي لمعامل وزارة الزراعة بالمشاركة الفعالة في برنامج «حياة كريمة» لخدمة المجتمع خاصة القرى الاكثر احتياجا بإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان في تصريحات صحفية، إن المعهد شارك فى 9 قوافل إرشادية توعوية تنويرية علاجية لبعض قرى محافظة المنوفية المشاركة فى برنامج «حياة كريمة» بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالمنوفية وكلية الطب البيطرى جامعتي المنوفية والسادات بقرى ساقية أبو شعرة والبرانيه وكفر قورس ومجيريا  بمركز أشمون وقرى سلامون وعمروس والناعورة وزاوية مركز الشهداء  بمركز الشهداء وقرية كفر داود مركز السادات. 

وأضاف «شاهين» أن تلك القوافل البيطرية المتخصصة والإرشادية والعلاجية تتم بالتعاون التام مع مديريات الطب البيطرى وكليات الطب البيطرى لزيارة القرى الأكثر احتياجا وفحص وعلاج الحيوانات من الأمراض الطفيلية والبكتيرية وحماية الحيوانات من الأمراض الفيروسية والمعدية، مشيرا إلى أن جميع المحافظات تتم فيها زيارات لقرى حياة كريمة من معامل المعهد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح مدير معهد صحة الحيوان أن هذه القوافل تستهدف توعية المربين بكيفية رعاية الحيوانات الحلابة للحصول على كوب لبن صحى وآمن ورفع كفاءة المرأة الفلاحية لحماية الأسرة من الأمراض المشتركة وتطبيق إجراءات الآمان الحيوي فى المنازل خاصة فى تربية الدواجن.

وقد أنشئ المعهد عام 1904 تحت اسم "معمل الباثولوجي" وذلك في معمل مستقل داخل مبني كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة بالجيزة ثم صار تحديثه تحت اسم الإدارة العامة للمعامل والبحوث البيطرية وذلك بالمبني الحالي له بشارع نادي الصيد بالدقي . استمر تطوير العمل بالمعهد وفروعه بمحافظات الجمهورية وفي عام 1983 صدر القرار الجمهوري رقم 19 بإنشاء مركز البحوث الزراعية ويضم معهد بحوث الصحة الحيوانية

الزراعة تنظم 9قوافل بيطرية لقرى حياة كريمة بمحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيان حالة

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

شاب يذبح آخر ويتجول برأسه فى الشارع بالإسماعيلية (صور)

القبض على «قاتل الإسماعيلية» المتجول برأس المجني عليه في الشارع

تعرف على السن القانونية لاستصدار رخص القيادة بتعديلات قانون المرور الجديد

إحالة أوراق زوجة «برنس مطروح» وعشيقها إلى المفتى

وفاة طالب في مشاجرة بكفر الشيخ.. ومسئول طبي: استقبلناه مذبوح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام علوان

إعادة قراءة لجرائد قديمة

منى رجب

فصول مصر

أحمد سعد زايد

هل الإسلام السياسى مؤامرة؟

ماجد حبته

قمة إنقاذ الكوكب

لواء. محسن الفحام

الأمن القومى وإلغاء قانون الطوارئ

بسنت حسن

ينتهى الغلاء عندما تتحجب النساء

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

محمود خليل

«عصفور المجذوب» والعقل الشعبى «المنجذب»

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا

إسرائيل تبحث تلقيح الأطفال بداية من عمر 5 سنوات ضد «كورونا»