«التعليم» تعلن ضوابط احتساب درجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط احتساب درجات مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام الدراسي 2021_ 2022 .



وأوضحت الوزارة في مستند رسمي معمم علي المديريات أن مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تدرس كمادة أساسية إجبارية لجميع الطلاب ضمن منظومة التعليم الجديد يتم تدريسها فترة أسبوعيًا بواقع حصتان بما يعادل 90 دقيقة وتقسم إلى ثلاث اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، ويختار المعلم من الاختبارات المعدة مسبقًا من المنصة.

ويعقد الاختبار الأول بعد انتهاء شهر من الدراسة، أما الثاني فيستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، بينما الاختبار الأخير في نهاية الفصل الدراسي الأول، ويتم جمع الاختبارات في نهاية العام الدراسي 100 الترم الأول و100 الفصل الدراسي الثاني ، مع العلم أن الفصل الدراسي الأول ليس له نتيجة تعلن ويتم إعلانها في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت "التعليم" أنه يتم تحويل الدرجات لأربع ألوان كالتالي:

اللون الأزرق: من 85 لـ100 ويعني أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المهارات والمعارف

_ اللون الأخضر من 65 لـ85 يعني أن المتعلم قد امتلك المهارات والمعارف

_ اللون الأصفر من 50 لـ65 ويعني أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم

_ اللون الأحمر من 1 لأقل من 50 ويعني أن المتعلم لم يتقن هذه المهارات والمعارف ويحتاج إلى الكثير من الدعم.

ولفتت إلى أنه ينقل الطالب للصف الدراسي الثاني في حالة اجتيازه من اللون الأصفر إلى الأزرق، وإذا حصل على اللون الأحمر بعد اختبارات الدور الثاني يعيد السنة الدراسية مرة آخري.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، طريقة توزيع الدرجات لكل فصل دراسي والتي جاءت كالآتي:

الشهر الأول 15، والثاني 15 ، الفصل الدراسي الأول 30 ليكون المجموع الكلي 60، تضاف إليهم المهام الأدائية 35، والحضور 5 ليكون المجموع الكلي 100.

أما فيما يخص توزيع الدرجة المخصصة للمهام الأدائية 35 درجة فيكون كالتالي:

التخطيط الجيد 5 درجات، جدية العمل 5 درجات، المنتج النهائي 25 درجة.